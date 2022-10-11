Без Николаева никак. Украинский бизнес просит ООН и Турцию расширить зерновой коридор 11 октября, 18:26 Судно Brave Commander в порту Пивденный загружает зерно для Эфиопии (Фото:Министерство инфраструктуры Украины / Telegram)

Украинское бизнес-сообщество обратилось в ООН и посольство Турции с настоятельной просьбой сделать все возможное для продолжения действия зерновой инициативы и ее расширения.

Об этом говорится в соответствующем письме Европейской Бизнес Ассоциации, где она просит присоединить к зерновой инициативе Николаевский морской портовый узел и увеличить количество проверок в сутки судов с украинской сельскохозяйственной продукцией.

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В Ассоциации напомнили, что в 2021 году Украина обеспечила мировой рынок объемом продовольствия, достаточным для питания около 400 млн человек, не учитывая население Украины, экспортировав агропродукцию в 191 страну мира.

«Стоит отметить важную поддержку Украины со стороны ООН и Турции по возобновлению экспорта украинского зерна через порты Черного моря в рамках Зерновой инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из трех украинских портов. Разблокирование украинских портов способствовало улучшению гуманитарной ситуации в Африке и Азии, а также противодействию дефицита продовольствия в мире и снижению цен на зерно. По состоянию на 6 октября 2022 года зерновым коридором уже отгружено более 280 судов с более чем 6 млн тонн сельскохозяйственной продукции на борту в страны Азии, Африки и Европы», — отметили в Ассоциации.

В то же время бизнес-сообщество обратило внимание на логистические трудности, препятствующие украинскому экспорту аграрной продукции.

В частности, по информации Комитета зерновых и масличных культур Ассоциации, в начале октября количество проверок судов с украинской аграрной продукцией уже уменьшилось до 15 в сутки.

«Это означает, что у черноморских портов Большой Одессы (Одесса, Черноморск и Южный) вдвое сократится загруженность, а время простоя судов увеличится. Судовладельцы и экспортеры зерна понесут серьезные расходы из-за задержки судов. По подсчетам экспертов Комитета Ассоциации, на обработку одного судна уходит до 25 дней, из которых 9 дней — проверка Совместного координационного центра на пути в Украину, 3 дня — переход в порт загрузки, 3 дня — загрузка, 2 дня — переход назад в Босфор, 9 дней — проверка Совместного координационного центра в обратном направлении. В результате, вырастут цены на украинское зерно», — констатировали в ЕБА.

По мнению зернового бизнес-сообщества, чтобы избежать большого скопления судов, необходимо проводить не менее 25 проверок в сутки.

«Для эффективного преодоления продовольственного кризиса, прежде всего, во всем мире, особенно в странах, где страдают от голода, важно также расширить географию зерновой инициативы, а именно включить в нее „зерновые ворота“ Украины — Николаевский морской портовый узел, через который В 2021 году прошла почти треть общего объема экспорта зерновых из портов Украины. По итогам 2021 года порт достиг объемов обращения грузов на уровне примерно 30 млн тонн», — сказано в письме.

Учитывая вышесказанное, Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к ООН и посольству Республики Турция в Украине с просьбой сделать все возможное для продолжения действия зерновой инициативы, включая рассмотрение вопроса Николаевского морского портового узла, а также увеличение количества проверок судов с украинской сельскохозяйственной продукцией.

Как сообщалось, документы, регулирующие основные положения так называемой зерновой инициативы, были подписаны в Стамбуле 22 июля 2022 года. Сторонами инициативы являются Украина, Россия и Турция по предложению генерального секретаря ООН. Срок действия Инициативы — 120 дней. То есть, до 19 ноября.