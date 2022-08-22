Интернет под взрывы. Как восстанавливать связь под прилетами и настраивать Starlink в ВСУ — Вячеслав Мишалов о кейсе «Фрегат» 22 августа, 09:00 Позиция Алексей Горький

С началом войны часть сотрудников «Фрегат» переквалифицировались в настройщиков Starlink для ВСУ, специалистов по дронам и кибервойскам. О том, как одному из пяти крупнейших интернет-провайдеров страны удалось снабжать связью даже должников и стать хабом помощи другим провайдерам с востока страны, в данном интервью рассказал Вячеслав Мишалов, соучредитель «Фрегат»

Как ковидная практика сохранила команду

— За время войны мы не уволили ни одного сотрудника, — рассказывает Вячеслав Мишалов. — А это 500 человек, из которых около 300 — монтажники. Нашу команду мы формировали годами и не собираемся ее терять, ведь впереди послевоенное восстановление и модернизация Украины.

Видео дня

Поэтому вместо «ожидаемого» увольнения мы сделали временную паузу в планах модернизации объектов и перевели все возможные отделы — например, техподдержки — на дистанционную работу. В этом помогла наша подобная практика во время пандемии.

Кроме того, сохранили рабочее место и полную зарплату многих наших коллег, которые пошли в ВСУ, включительно до их возвращения после победы.

А наш топ-менеджмент постоянно оставался на рабочих местах в Днепре.

«А чего так мало?» — писали нам должники в ответ на бесплатные Мбиты

Первые три месяца наших абонентов с минусом на счету мы обеспечивали устойчивой интернет-связью на скорости 10 Мбит/с. Такой скорости достаточно для любой работы.

И даже если вы уже не были абонентом «Фрегат», но дома остался кабель, вы могли его подключить и бесплатно получать интернет.

Фото: Алексей Горький

Да, примерно 30% платежей мы потеряли за первые месяцы войны, но для нас было гораздо важнее, чтобы люди имели бесперебойную связь в критическое время.

Впоследствии мы отправили всем абонентам уведомления с просьбой: «Если можете, пожалуйста, продолжайте платить. Вы даете нам возможность обеспечивать связь для всех, кто не имеет этой возможности». Мы уже вышли на 10% потерь.

Даже когда люди начали понемногу снова платить, мы все равно оставили для должников доступ в интернет, однако на скорости 2 Мбит/с. У «Фрегата» уже была такая практика во время ковида.

Хотя после первых слов благодарности за бесплатный портал начались комментарии типа: «А чего так мало? Почему всего 2 Мбит/с?!», — ведь люди довольно быстро привыкают к хорошему.

Мы относились к этому с пониманием и продолжали делать так, чтобы даже в необычных обстоятельствах у наших абонентов было чувство защищенности: «Никто не может повлиять на то, как мир изменится завтра. Но что бы ни случилось, у вас есть минимальная связь, благодаря которой вы можете общаться с родными, продолжить работать из любой точки или найти новую работу».

Таким образом мы формировали своеобразную новую «гигиену безопасности».

Прямо под взрывами восстанавливали связь

«Фрегат» — крупнейший интернет-провайдер в городе и один из пяти крупнейших в стране. Около 200 тыс. абонентов в Днепре, Днепропетровской и Полтавской областях, а также в Киеве, Запорожье, Черкассах.

Понятно, что отключение в военное время где угодно может привести к панике, подобной блокированию кредитных лимитов Привата или monobank.

Например, в марте, когда рф попала в магистральную оптику направления Европы и захватила территорию, по которой пролегали эти кабели — то же бучанское направление, у части крупных провайдеров просто пропал доступ к Telegram.

Фото: Алексей Горький

Форумы наполнились комментариями типа: «Ну все, началось!» Всего за несколько дней наши админы сумели возобновить связь: работали днем и ночью, отрабатывая альтернативные маршруты.

Для нас было важно сохранить эмоциональную целостность пользователей. Чтобы они чувствовали: что бы ни случилось, связь у них есть. Это как «Банкоматы работают и выдают наличные — значит, все не так плохо».

Во время топливного кризиса в компании искали талоны «по всем знакомым», чтобы монтажники не останавливали отладочные работы после прилетов. А повреждение линий связи или объектов с оборудованием есть после каждого прилета, ведь покрытие «Фрегата» в городах достаточно велико. Наша команда всегда приступает к восстановлению сразу после получения разрешения от ГСЧС.

А когда прилетело в район завода ЮМЗ в Днепре и детонация продолжалась до глубокой ночи, наши монтажники в это время восстанавливали идущие рядом сети на улице Рабочей. У людей шок, паника, они всю ночь на связи с близкими. Мы не могли позволить, чтобы в такой момент у них еще и не было интернета.

До этого мы восстанавливали разрушенные сети сразу после взрыва в Кременчуге. Так что фактически мы — это четвертая машина, после полиции, кареты скорой и ГСЧС, которая приезжает на место обстрела.

За полгода войны отправили на фронт 21 авто

Мы каждый месяц отвозили бойцам помощь на 3 млн грн, за полгода — на 15 млн, и останавливаться не планируем.

В приоритет поставили большой автопарк для защитников, бронежилеты, пули, аптечки и радиосвязи. В зоне активных действий авто живет не больше месяца. А от них зависит и медицинская, и логистическая миссия, и оперативность наших защитников. Мы уже в общей сложности передали армии 21 автомобиль — два Nissan, три пикапа Ford и четыре Navara, три Renault Kangoo и другие.

Фото: Алексей Горький

Кроме того, наши специалисты встали в ряды украинских кибервойск. Они и блокировали паблики с пропагандой России, и возобновляли работу стратегических интернет-ресурсов.

А один из сотрудников «Фрегата», который служит в ВСУ, параллельно настраивает Starlink.

Стали хабом помощи для восточных интернет-провайдеров

У нас много партнеров среди маленьких и крупных интернет-провайдеров, в том числе в Краматорске, Славянске, Лисичанске. Всех их беспокоило два вопроса:

1. Как переместить на запад своих сотрудников и их семьи.

2. Как транспортировать свои мощности, а именно оборудование и автопаркинг, в ближайшее безопасное место, откуда они смогли бы вернуться после возвращения городов под контроль Украины для восстановления связи.

На несколько месяцев мы превратили офис в место, где все эти провайдеры временно останавливались и жили вместе с семьями, а все доступные нам парковки заполнили их авто и техникой.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.