Врата Европы: три бизнес-истории успеха отечественных фирм в Варшаве и не только 20 апреля, 20:45 freepik

Соседство с Украиной, большое количество вынужденно оказавшихся там соотечественников и возможность выйти на рынки ЕС вызвали мощную экспансию украинского бизнеса в Польшу, — Светлана Угнива, Киев — Варшава — Киев

Польская столица быстро развивается. «Здесь много новых объектов. Вот этот, в котором мы сейчас сидим, был сдан в 2021 году. Здание рядом сдали год назад», — делятся своими наблюдениями украинцы Инна и Олег Яровые, владельцы сети городских кафе Dobro&Dobro Cafe. Мол, много появляется новой недвижимости, так что есть где открываться.

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Чета предпринимателей встретилась с NV в одной из своих локаций в Варшаве, на улице Grzybowska. Кофейня расположена на первом этаже одного из современных коммерческих зданий в районе Mirów, который сервис карт Google маркирует как бизнес-ячейка.

Предпринимательская история Яровых в соседней стране началась не вчера — первое кафе они открыли здесь семь лет назад. Сейчас «польская мечта» супругов родом из Хмельницкого воплотились в сеть из 11 заведений только в Варшаве и пяти — в других крупных городах страны-соседки. Еще одно их кафе работает в чешской Праге. Кроме того, у Яровых есть несколько других проектов в Варшаве — три заведения с роллами Sushi: Sushi Cafe и три Prosecco Oyster Bar.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: Инна и Олег Яровые развивают несколько сетей заведений в Варшаве, в частности кофейни Dobro&Dobro Cafe, которые уже есть не только в польской столице, но и в других городах. / Фото: NV

Количество историй бизнеса от украинцев в Польше ежегодно увеличивается, но на протяжении последнего экспансия отечественных предпринимателей на местный рынок стала очень заметной. Многие компании разного масштаба и из разных сфер открывают здесь свои представительства. Речь идет не только о громком появлении на берегах Вислы великанов — компаний Нова пошта и monobank. В Польше теперь работает, в частности, сеть Львовские круассаны, сервис для документов Вчасно, онлайн-магазин Rozetka, стриминговый сервис Megogo, платформа курсов по программированию GoIT и многие другие бизнесы, которые ищут новых клиентов на более состоятельном польском рынке. Сюда же перебрались и совсем маленькие компании с востока.

Это не первая волна экспансии украинского бизнеса на ближайший запад, отмечает Ярослав Романчук, управляющий партнер юридической группы Eucon, у которой есть офисы в Киеве и Варшаве с 2006 года. Также он является председателем правления Ассоциации украинского бизнеса в Польше. Мол, первая началась после революции 2014 года, когда компании переориентировались с восточных рынков, прежде всего российского, на противоположное направление.

А с 24 февраля 2022 начался новый этап. В Украине многие компании потеряли цепи поставок, часть внутреннего рынка из-за разрушенных городов, немало людей — как работников, так и потребителей — уехали за границу, а часть оказалась в Вооруженных силах, отмечает Екатерина Глазкова, исполнительный директор Союза украинских предпринимателей (СУП). «Внутренний рынок для некоторых сфер сжался на 30−50%. Конечно, для поддержки деятельности нужны новые рынки, поэтому компании ищут возможности для себя», — добавляет эксперт. Реализация этих возможностей помогает им выстоять и продолжить деятельность в Украине.

В последнее время более активно двигаться в сторону Запада начали небольшие бизнесы. Ведь среди крупных компаний немало уже было представлено на некоторых европейских рынках. Теперь пора меньших дел: детсад или музыкальная школа, стоматология или салон красоты, переводческое агентство или выполнение ремонтных работ — вот что украинцы продвигают за пределами родины, и чаще всего в Польше.

Кстати, как выяснила СУП, именно эту страну владельцы отечественных бизнесов во всех сегментах называют чаще всего как таковую, где они должны или планируют разместить свои зарубежные офисы. «И это совсем не означает, что владельцы бизнеса в Украине закрывают его здесь. Это означает, что они расширяют его на территории Польши, потому что стремятся к новым возможностям», — отмечает глава союза.

Чтобы помочь компаниям в выходе на новые рынки, союз открыл Центр международного сотрудничества, а в ближайшее время планирует открыть свое первое зарубежное представительство и тоже в Польше. «В этой стране много наших участников, и мы видим потребность в решении проблем и потребностей бизнеса и там, стать для них дополнительной поддержкой», — объясняет Глазкова.

Ссылаясь на данные Польского экономического института, она отмечает: в Польше работает около 24 тыс. компаний с украинским капиталом, из них только за первые три квартала 2022 года открылись 3,6 тыс. компаний и 10,5 тыс. индивидуальных предпринимателей (ФОПов). «Там [в Польше] давно было немало и украинских работников, и индивидуальных предпринимателей — украинцев. Но то, что поток людей и бизнеса увеличился и продолжает расти — это факт», — добавляет Глазкова.

При этом некоторые эксперты предполагают, что такие впечатляющие цифры объясняются тем, что определенная часть украинцев регистрирует бизнес только ради получения карты быта [Karta pobytu — разрешение на временное проживание в Польше], — это может также влиять на статистику.

Большой и удобный рынок

Владельцы сети студий лазерной эпиляции и косметологии SoBeauty планировали расширять свой бизнес вне Украины и раньше. Но война оживила этот процесс, говорит Юлиана Пономарева, основательница сети. Мы в принципе хотели развиваться [на новых рынках]. Польша — самый близкий к нам и самый понятный рынок с наибольшим количеством живущих там украинцев и самым высоким уровнем жизни среди других соседей", — объясняет она. Мол, по сравнению с Румынией, Молдовой, Словакией, Венгрией крупнейшая европейская соседка Украины кажется самой привлекательной и имеет наибольший потенциал.

Сейчас сеть SoBeauty насчитывает 10 студий: восемь украинских и две — в Варшаве. Еще три — на стадии открытия.

Польша близка ментально к Украине, и она рядом. Во-вторых, это один из крупнейших рынков в Европе, сопоставимый с Украиной, который интересен таким сервисным компаниям, как наша", — убеждена Тамара Кучугурна, руководитель сервиса международного электронного документооборота Akurata, который недавно работает в Польше, а в Украине известен под названием Вчасно.

Для нее, как и для многих других отечественных предпринимателей, Польша — это то, как ее описал британский The Economist: более 39 млн населения, рост экономики в год на 1%, $17,6 тыс. ВВП на душу населения, инфляция — 10, 4%. Неплохие показатели, особенно по сравнению с Украиной, которая уже больше года бьется за собственную свободу с путинской недоимперией: полномасштабная война разрушила инфраструктуру на миллиарды и съела почти треть отечественной экономики.

Ко всему именно в Польше живет самое большое среди других стран сообщество украинцев, а это мотивация для бизнеса. «По разным оценкам, в Польше находится около 3 млн украинцев. Мы рассчитываем прежде всего на них, но, конечно, будем очень рады и полякам», — написал однажды в своем ТГ-канале Олег Гороховский, совладелец monobank, который теперь работает и в Польше, — там он называется stereo.

ОЧЕВИДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ: В Польше и раньше было много украинцев, но за последний год их присутствие, в частности в местном бизнесе, заметно возросло (бар Пьяная вишня в Варшаве) / Фото: NV

Аналогичная логика и у компании «Нова пошта». «3 млн украинцев — это очень большая аудитория», — объясняет NV Дмитрий Вергун, CEO компании Nova Post Polska. Даже когда закончится война и часть украинцев вернется домой, немало и останется. К тому же многие украинцы уехали в Польшу еще до начала полномасштабной войны, имеют здесь семьи, работу, собственный бизнес.

Клиентская база студий SoBeauty в Варшаве примерно на 70% состоит из украинок. В конце концов, для работы сеть также нанимает сограждан — тех, кто уже некоторое время проживает в стране и знает польский.

Преимущественно украинцы работают и во многих других компаниях, ориентированных на соотечественников.

Польша — это близость страны с точки зрения удобной логистики, более понятный язык, а еще доступ к рынку всего ЕС, обращает внимание Романчук из Eucon. «Это вопрос стратегии, и здесь каждый считает свою экономику. Но наличие компании в Польше позволяет работать и на других европейских рынках, а весь европейский рынок — это 550 млн потребителей», — отмечает он перспективы.

Да и сама страна — тоже значительный рынок, который привлекает своим потенциалом. «Если мы говорим о рынке переводов в Украине, то это $50 млн. до полномасштабной войны. В Польше это примерно на уровне $230−270 млн, в пять раз больше», — делится с NV собственными оценками Станислав Горбачевский, соучредитель переводческой фирмы Task Force, уже зарегистрированной в Варшаве.

А вот софтверная компания SoftServe смотрит на Польшу как на рынок ІТ-услуг, на котором представлено более 400 тыс. специалистов, — это примерно вдвое больше, чем в Украине до полномасштабного вторжения. «В Польше большой и зрелый ІТ-рынок, он является одной из основных экспортных индустрий, генерируя около 7% ВВП этой страны», — объясняет NV Владимир Семенишин, отвечающий в SoftServe за регион ЕМЕА. (Европа, Ближний Восток и Африка).

К слову, присутствие на зарубежных рынках помогло SoftServe сохранить после 24 февраля почти всех клиентов, и в конце концов компания продолжает набирать персонал в Украине. Хотя офис в Польше у SoftServe еще с 2014 года. Для компании это была первая диверсификация, к которой подтолкнула агрессия РФ в Крыму и на востоке. Мы тогда переходили к работе с крупными международными компаниями. Для них, как заказчиков, важно, чтобы бизнес был диверсифицированным", — рассказывает Семенишин. Мол, заказчики стремятся работать с разработчиками, у которых есть международные представительства, чтобы в случае необходимости и любых угроз они могли перебросить работников из одной локации в другую и довести проект до конца.

Также важно иметь диверсифицированные команды, если требования клиентов касаются GDPR — Общего регламента ЕС о защите данных или General Data Protection Regulation. Это когда определенную информацию следует хранить в пределах ЕС, объясняет Семенишин. «Например, многие европейские финкомпании, банки хотят, чтобы ИР, персональные данные хранились в пределах ЕС», — добавляет топменеджер.

Сплошная клиент-ориентация

«Мы постоянно изучаем нашего потребителя. Он здесь совсем другой», — Инна Яровая, соучредительница Dobro&Dobro Cafe

С утверждением о ментальной близости рынков Украины и Польши согласны далеко не все. «Мы постоянно изучаем нашего потребителя. Он здесь совсем иной. И чем дольше мы здесь живем, тем больше понимаем: мы очень отличаемся», — говорит Инна Яровая из Dobro&Dobro Cafe.

Например, в центре Варшавы нет засилья киосков с кофе на каждом шагу, как в Киеве. «Здесь совсем другая культура потребления кофе — это скорее ритуал, повод встретиться, выпить его с пирожным или бутербродом, и есть традиция посещать заведения», — объясняет Олег Яровой и добавляет, что местные жители склонны гораздо чаще ходить в заведения просто так, а не по какому-то особому поводу. «При этом Польша очень традиционная, а это влияет на ассортимент, маркетинг, бизнес-модель», — продолжает его жена, которая называет поляков «консервативными клиентами», ведь они долго решаются прийти в новое заведение. В Украине же гораздо проще привлечь внимание потенциальных потребителей к чему-то новому и красивому. «Здесь [в Польше] нужно год или два поработать, чтобы люди увидели, что можно доверять этому заведению», — говорит Яровая.

Сходные черты местных потребителей отмечают также другие отечественные предприниматели. Так что эффективные для рынка Украины маркетинговые инструменты здесь работают иначе. «Например, Instagram в плане польских бизнесов где-то на таком уровне, как у нас был лет 5−8 назад, — с точки зрения популярности, контента, эффективности», — объясняет Пономарева, основательница SoBeauty. А найти студию местные люди могут, скажем, по google-картам.

Кроме того, по ее наблюдениям, поляки не пользуются так массово мессенджерами, как украинцы, которые все чаще склонны переписываться, чем общаться по телефону. «Это важно, ведь у нас есть чат-бот, в котором можно назначить или перенести запись, посмотреть, где студия, потом пройти опрос, понравилась ли процедура», — отмечает бизнесвумен.

Есть отличия и в бизнес-процессах: другие типы документов и правила взаимодействия предпринимателей и государства. А еще в Польше большинство малого и среднего бизнеса привлекает бухгалтеров именно на аутсорсе, а не нанимают в штат, как обычно у нас, говорит Кучугурна из Akurata.

Также в этой стране развита культура и понимание того, что следует обращаться к специалистам-консультантам, которые несут не только репутационную, но и юридическую ответственность за консультации, под которыми подписываются, рассказывает Романчук.

Но при любых отличиях чувствуется поддержка украинцев, открытость и лояльность по отношению к ним, отмечает Глазкова. «Украинцы могут открывать бизнес как индивидуальные предприниматели на таких же условиях, как и граждане Польши», — добавляет она. С ней согласны и опрошенные NV предприниматели.

«Когда мы хотели открыть сортировочный терминал с таможенной зоной в Жешуве, нам нужно было, чтобы наш запрос быстро проработали», — рассказывает Вергун. По этому делу есть свои бюрократические процессы, и по польскому закону на рассмотрение такого запроса есть 120 дней. Но процедуру удалось ускорить. «Мы попросили о встрече с главным таможенником страны, и на следующее утро были у него в кабинете. Сказали, что нам не нужно никаких преференций, просто чтобы рассмотрели наш запрос чуть быстрее, чем через 120 дней», — рассказывает менеджер.

На государственных польских сайтах, да и не только на них, информация в основном доступна на украинском языке, говорит Олег Яровой. Так было уже даже в 2015 году, когда мы только приехали. А если чего-то не знаешь, ты можешь пойти и спросить — в большинстве ситуаций тебе все объяснят", — добавляет предприниматель.

Предсказуемая государственная политика и понятные правила работы, живой рынок с лучшим доступом к кредитам и финансированию бизнеса и более высокой покупательной способностью населения — так описывает преимущества соседней страны для предпринимателей Глазкова, сравнивая минимальные заработные платы: эквивалент 168 евро в Украине и 746 евро в Польше. «И в Украине мы все же часто сталкиваемся с тем, что законы можно трактовать по-разному. И все равно злоупотребление со стороны чиновников и давление на бизнес, к сожалению», — констатирует глава СУП.

ПОПУЛЯРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: Именно Польшу среди других стран чаще всего выбирают владельцы отечественных бизнесов для развития на зарубежных рынках, уверяет Екатерина Глазкова, исполнительный директор СУП / Фото: NV

С другой стороны, на Западе чиновники работают не спеша и размеренно. Но к этому привыкаешь, говорит Олег Яровой. «Всегда можно позвонить, поинтересоваться, попросить: можно ли быстрее предоставить то или иное разрешение? И объяснить, почему нужно быстрее», — добавляет предприниматель, исходя из собственного опыта. «Они это принимают и достаточно логично, без дополнительных стимулов спокойно могут проработать. Достаточно просто поблагодарить», — усмехается он.

Путь в ЕС

Главный офис SoBeauty находится в Киеве: там сосредоточены отделы маркетинга, HR, финансов и тренинговый центр. Да и сеть продолжит расти как в Польше — за счет Кракова и Вроцлава, так и на родине, где уже во время войны компания открыла несколько студий.

Инфографика: NV

Усиление бизнес-связей с соседней Польшей украинцам и самой Украине только на пользу, считают эксперты.

«У нас, например, production — в Украине, а продажа — в Европе. Это, с одной стороны, помогает конкурировать благодаря стоимости рабочей силы, а с другой стороны, большинство налогов остается в Украине», — объясняет Станислав Горбачевский из Task Force. «Плюс валюта, которая „заходит“ в страну, и ее нужно обменять на гривну, чтобы выплатить зарплату», — добавляет он.

Выход на рынок Польши — это возможность для украинского бизнеса подтянуть процессы для дальнейшего движения и на другие европейские рынки, — говорит Екатерина Глазкова, глава СУП

«Выход на рынок Польши — это возможность для украинского бизнеса подтянуть процессы для дальнейшего продвижения и на другие европейские рынки», — Екатерина Глазкова, глава СУП

Но дело не только в этом. «Польша — член ЕС и работает по соответствующим стандартам. Поэтому выход на рынок Польши — это возможность для украинского бизнеса подтянуть процессы для дальнейшего движения и на другие европейские рынки, и не только на европейские», — отмечает Глазкова.





Рыбное дело

Добавив несколько местных блюд, сеть ресторанов Черноморка открыла в центре Варшавы два уже ставших успешными заведения. В планах довести их количество в Польше до двух десятков.

Ольга Копылова, совладелица сети Черноморка / Фото: NV

Между варшавскими ресторанами украинской сети Черноморка, или, как она здесь называется, Czarnomorka, менее 2 км. Но это не мешает обоим заведениям привлекать клиентов как на улице Nowy Świat, так и на улице Hoza, а хозяевам сети — строить амбициозные планы.

Оба заведения расположены в центральной части Варшавы, и в воскресенье там довольно многолюдно. Они начали появляться здесь всего четыре месяца назад.

Ольга Копылова, совладелица сети, объяснила NV: Польша — только один из зарубежных рынков, на которых она начала искать новые возможности с началом полномасштабной войны. Но ресторатор намерена развернуться здесь по полной: в планах — открытие еще более двух десятков заведений, в том числе по франшизе.

Основанная в 2013 году Черноморка начиналась с поставок рыбы из украинского юга в киевские заведения. Концепция ее ресторанов базировалась на приготовлении для гостей рыбы, в частности, собственного отлова. Сейчас это более 10 локаций в Киеве и еще несколько других городов Украины, не считая параллельных проектов, например сети Анчоусная.

Полномасштабное вторжение побудило владельцев искать возможности для развития на новых рынках. В прошлом году Черноморку успели открыть и закрыть в румынской Констанце. Неправильно выбрали город, объясняет Копылова: Констанца — это черноморское побережье, и местные там и сами готовят рыбу на свой вкус. Так что стоит заходить в города, где нет моря, делится опытом ресторатор.

«Тут другое обслуживание: гости сами подходят, заказывают», — Ольга Копылова, совладелица сети Черноморка

А вот в Варшаве дела пошли хорошо. Здесь своя локализация, ведь среди посетителей Czarnomorka преобладают местные, говорит соучредитель сети. Например, здесь просмотрели рыбный ассортимент, а в меню добавили журек — традиционный польский наваристый суп, но из рыбы. «Тут другое обслуживание: гости сами подходят, заказывают. Им интересно подойти и рассмотреть», — делится наблюдениями бизнесвумэн. При этом в Украине клиент более требовательный и другое отношение к сервису, добавляет она.

Средний чек в варшавских Czarnomorka составляет 25 евро, в то время как в Украине он колеблется в зависимости от заведения, но в среднем это 15 евро. Польские цены пропорционально выше, но и продукты более дорогие, объясняет Копылова.

Сроки окупаемости проектов зависят от количества гостей, которых ты можешь посадить. Сейчас мы говорим нашим инвесторам и партнерам, что это три года", — рассказывает она.

Количеством клиентов ресторатор удовлетворена, но высокий сезон — лето, когда есть спрос на уличные площадки с дополнительными местами и игристое вино на разлив — еще впереди. И если горячая пора для этих заведений на берегах Вислы будет успешной, возможно рестораны окупятся вдвое быстрее, предполагает Копылова.

Украинские заведения при этом тоже работают, напоминает она, кроме ресторана в Харькове. Более того: на родине компания разрабатывает новый проект, который будет называться Река. Предлагать локальную рыбу — карпа, карасиков, объясняет Копылова.

А еще ресторатор планирует дальнейшую экспансию на еврорынок и нацеливается даже на Лондон.

Заработать польским

Когда в соседней стране появляется большое количество соотечественников, переводчикам будет чем заняться. В этом убедился киевлянин Станислав Горбачевский.

Станислав Горбачевский, соучредитель переводческой компании Task Force / Фото: NV

«Едва ли не половина нового бизнеса в Польше — украинцы», — говорит Станислав Горбачевский, соучредитель переводческой компании Task Force, которая входит в Force Group. Для него это не только наблюдение, но и возможность. Ведь сейчас в фокусе его внимания — украинский бизнес, который выходит на внешние рынки и нуждается в языковой локализации.

Task Force специализируется на устном и письменном переводе для разных отраслей, ключевые направления — перевод для юркомпаний, фармотрасли, ІТ, энергетики, экономики, маркетинга и т. д. А еще апостиль и нотариальный перевод документов.

Компания появилась в 2011 году. Еще в начале 2022 года команда планировала продолжать наращивать объемы продаж преимущественно на внутреннем рынке — до полномасштабной войны они росли на 50% ежегодно. «24.02 мы поняли, что это была большая ошибка — фокусироваться только на украинском рынке, ведь мы работаем В2В (business to business)», — говорит Горбачевский.

После полномасштабного вторжения не все клиенты могли выполнить финансовые обязательства, не говоря о новых заказах. Поэтому компания стала искать дополнительные рынки.

«У нас в то время был определенный пул иностранных клиентов, они продолжали делать заказы. Мы сфокусировались на продаже за границу и начали писать крупным переводческим компаниям, нашим потенциальным клиентам», — вспоминает Горбачевский. Между тем особенно много запросов начало поступать из Польши. «Многие украинцы переехали, им нужно было быстро перевести какие-то документы, например», — объясняет предприниматель. По той же причине польский бизнес все активнее переводил на украинский.

На этой волне Task Force начала усиленно предлагать свои услуги иностранным клиентам, а летом прошлого года решили активнее выходить на польский рынок и зарегистрировали там предприятие. Наличие европейской регистрации упрощает, например, расчеты с контрагентами в Европе и участие в тендерах.

К тому же киевский офис Task Force на улице Вадима Гетьмана, объединяющий более 50 человек, продолжает работать и пополняться новыми сотрудниками.

«Польша для нас — это диверсификация, возможность выйти на европейский рынок», — Станислав Горбачевский, соучредитель Task Force

«Это наш домашний рынок, и мы продолжим здесь наращивать присутствие», — уверенно заявляет Горбачевский. «Польша для нас — это диверсификация, возможность выйти на европейский рынок. Он очень велик, дорог в продаже и производстве. Поэтому у нас production team — в Украине», — добавляет предприниматель.

По его словам, в Европе цены значительно выше украинских. «Разность, можно сказать, в два раза. А если нужен присяжный перевод (нотариальный), и в три раза дороже может получиться», — объясняет Горбачевский.

Он убежден, что работы его команде как на польском, так и на отечественном рынке хватит и после победы.

Новая польская почта

Огромное количество украинцев, оказавшихся в Польше с маленькими чемоданами, помогло Новой поште развернуть в этой стране разветвленную сеть своих отделений.

«В Польше есть украинцы, и есть запрос от них», — говорит Дмитрий Вергун, CEO компании Nova Post Polska

Дмитрий Вергун, CEO компании Nova Post Polska / Фото: NV

«В Польше есть украинцы и есть запрос от них», — Дмитрий Вергун, CEO компании Nova Post Polska

«Тут около 3 млн украинцев» — так указывает главную причину появления отделений Новой пошты в Польше Дмитрий Вергун, CEO компании Nova Post Polska. «Здесь есть украинцы и есть запрос от них. Мы планировали наш выход на европейский рынок еще до войны, но она значительно ускорила этот процесс», — добавляет он. Мол, многие соотечественники спасали свою жизнь и уехали с маленькими чемоданами и минимумом необходимых вещей.

Первоначально компания сотрудничала с международными партнерами-операторами в Европе, чтобы с их помощью организовать для украинцев доставку в 25 стран со значительной скидкой. Сервис поначалу так и назвали — «вещи из дома».

«Впоследствии мы увидели, что больше всего украинцев остановилось в Польше», — говорит Вергун. И в начале октября 2022 года (НП) открыла первое отделение за пределами родины — в Варшаве. С тех пор компания привлекла здесь около 132 тыс. клиентов — это те, кто хотя бы раз воспользовался ее услугами в Польше.

Первое отделение продемонстрировало огромный спрос, рассказывает CEO Nova Post Polska. Люди даже приезжали из других городов. В первые дни работы на улице стояли очереди из украинцев, желающих отправить посылки родным в Украину.

Так что в компании быстро поняли: нужно расширяться. На конец 2022 Nova Post имела в стране 18 отделений в восьми городах — кроме Варшавы это были Краков, Познань, Люблин, Лодзь, Вроцлав, Гданьск, Жешув. В Польше уже 30 отделений Nova Post, а к концу июня планируется 50.

В польской сети НП работают более 250 человек, среди которых значительная часть — украинцы с определенным опытом работы в этой стране. Ведь среди требований к персоналу — знание украинского и польского языков. «Но среди наших работников есть и те, кто приехал семь месяцев назад и уже свободно разговаривает на польском», — делится Вергун.

На некоторых должностях преимущество на стороне поляков или украинцев, уже долго живущих и работающих в Польше, имеющих значительный опыт по специальности и понимают местную специфику. К примеру, это менеджеры по продажам и финансовые работники.

В Украине большая часть посылок компании находит получателя в пределах страны, в то время как в Nova Post Polska все отправления международные, и это вносит коррективы в процессы — нужно больше данных от клиента, детальное описание содержимого отправления, больше времени на оформление инвойса. «В первые дни на оформление международной отправки тратили 20−25 минут, чтобы подробно проверить содержание посылки, сделать таможенную декларацию — это очень долго», — вспоминает топ-менеджер. Впоследствии обработку удалось ускорить, так что теперь на оформление посылок нужно в среднем 5−6 минут.

«Мы увидели, что можем снизить количество данных, которые нужно спрашивать у клиента. Если у таможенника появляется потребность дополнительно выяснить и получить документы по конкретной посылке, тогда отдельно звоним клиенту», — объясняет Вергун. И добавляет, что в среднем за день клиенты в большом отделении Nova Post получают и отправляют 100−300 посылок.

«Есть и меньшие отделения», — объясняет собеседник NV, демонстрируя один из объектов площадью 140 кв. м в варшавском районе Старый Желибож.

Пока Вергун знакомит NV с особенностями работы здешнего формата НП, к оператору подходит все больше клиентов — украинцев, как становится понятно из разговора, желающих отправить на родину посылки. Работник не теряется — он сам несколько лет назад приехал в Польшу из Львовской области.

Инвестиции в один такой объект — до 40−60 тыс. евро, сюда входит ремонт помещения, оборудования, основных средств. Необходимую мебель и форму для сотрудников компания заказывает у украинских производителей, с которыми работает уже долгое время. А окупится польская сеть отделений, по расчетам компании, через год-полтора.

Стратегия развития понятна: открывать отделения там, где много украинцев. Для этого в компании руководствуются данными официальной польской статистики, а также картой использования мобильного приложения.

«Мы приняли решение развиваться в Польше, быть в каждом воеводстве», — рассказывает CEO Nova Post Polska. Кроме украинцев — как выехавших во время полномасштабной войны, так и выехавших ранее — есть доля и локальных клиентов, отправляющих свои товары и грузы в Украину и из Украины. «У нас уже 10 крупных польских бизнес-клиентов, и мы будем увеличивать их количество», — заключил топ-менеджер.

Инфографика: NV

Инфографика: NV

Инфографика: NV

Инфографика: NV

Инфографика: NV

Инфографика: NV

Инфографика: NV

Инфографика: NV

Инфографика: NV

Инфографика: NV