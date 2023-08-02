Теряем 40 долларов на каждой тонне зерна. Украинский бизнес обратился к ООН с требованием разблокировать морские порты на Черном море 2 августа, 11:46 Производства зерна в Украине может сократиться на 30% или 15 млн тонн (Фото:Reuters / Valentyn Ogirenko)

Украинские аграрии при нынешней стоимости логистики через Дунай вынуждены продавать зерно на $40/т ниже себестоимости.

Это не позволит аграриям завершить посевную следующего года и может привести к сокращению общего производства зерна в Украине на 30% или 15 млн тонн. Об этом говорится в обращении Европейской Бизнес Ассоциации к ООН.

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«Благодаря зерновому коридору украинские аграрии смогли экспортировать свою продукцию на мировой рынок, что, в свою очередь, позволило продолжать обеспечивать мировую продовольственную безопасность, а украинскому фермерству удерживаться финансово. Хотя, все же по оценкам бизнеса, стоимость логистики была достаточно дорогой и потери фермеров от этого составили около $2,5 млрд (при экспорте 50 млн тонн)», — говорится в нем.

Также бизнес прогнозирует, что закрытие зернового коридора может привести к сокращению посевов озимых в 2023 году на 33%, или на 1,5 млн га. Это означает, что производство пшеницы и ячменя сократится на 6 млн тонн.

Европейская Бизнес Ассоциация подчеркивает важность объединения усилий для реализации стратегии полного разблокирования украинских морских портов Черного моря для коммерческих перевозок всех видов грузов. Для этого, прежде всего, необходимо обеспечить безопасность судоходства, в том числе разминирование морских территорий. Во-вторых, важно создать программы страхования военных рисков для судоходных компаний, которые ведут прямую торговлю с Украиной. Кабинет министров уже утвердил порядок, который предусматривает возмещение ущерба, причиненного судам во время их пребывания в украинских территориальных водах.

Поэтому Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к представителю Генерального секретаря ООН Стефану Дюжаррику с просьбой принять все необходимые меры для содействия реализации стратегии полного разблокирования украинских морских портов Черного моря для коммерческих перевозок всех видов грузов и реализации гарантий безопасности и свободы судоходства торговых судов в Черном море.

Ранее сообщалось, что ЮАР убеждает РФ возобновить участие в зерновой сделке.