Нужны «зеленые коридоры». Украинский бизнес просит Еврокомиссию создать маршруты для экспорта зерна в порты Европы 24 июля, 18:42 Украина просит ЕС создать зеленые коридоры для экспорта зерна (Фото:Paolo Galasso / Alamy via Reuters)

Украинская зерновая ассоциация обратилась к комиссару по вопросам торговли Еврокомиссии Валдису Домбровскису относительно оптимизации альтернативных маршрутов экспорта зерна из Украины в европейские порты с последующей отгрузкой в третьи страны.

Как заявили в Ассоциации, УЗА предложила Еврокомиссии увеличить экспорт т. н. Путями солидарности на 1−1,5 млн т в месяц, компенсировав часть расходов европейских перевозчиков и портов, осуществляющих транзит украинского зерна. Это приведет к существенному уменьшению стоимости перевозки зерна и даст возможность украинским аграриям безубыточно вывезти излишки зерна в страны, нуждающиеся в украинском зерне и стабилизировать глобальную продовольственную безопасность.

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«В 2022 году Украина собрала более 73 млн т зерновых и масличных культур, а экспорт в сезоне 2022/2023 года составил около 58 млн т. Более 29 млн т зерновых и масличных было экспортировано украинскими черноморскими портами в рамках Зерновой инициативы, чуть более 15 млн т — дунайскими портами и около 14 млн т — по железной дороге и автотранспортом. В итоге, в этом году украинские производители могут собрать около 69 млн т зерновых и масличных культур, а прогнозируемый объем экспорта в 2023/2024 маркетинговом году может составить около 45 млн т. Конечно, дополнительно Украина также экспортирует масло и шроты — около 9−10 млн т в год», — отметили в УЗА.

Инфографика: Українська зернова асоціація

В Ассоциации подчеркнули, что в связи со срывом Россией Черноморской зерновой инициативы, Украина столкнулись с насущной необходимостью дополнительно увеличить пропускную способность Путей солидарности примерно на 1−1,5 млн т зерна в месяц.

Это можно сделать за счет экспорта зерна через порты стран Балтии (Клайпеда и другие), Германии (Росток, Гамбург), Нидерландов (Роттердам), Хорватии (Риека), Италии (Триест) и Словении (Копер). Развитие этих маршрутов активно поддерживается Европейской комиссией.

Эти маршруты мало задействованы из-за сложности и стоимости логистики по сравнению с другими маршрутами. Разница в цене составляет примерно 30−40 евро за тонну.

Соответственно, УЗА просит ЕС ввести зеленые коридоры для украинской сельскохозяйственной продукции в морские порты стран Балтии, Германии, Нидерландов, Хорватии, Италии и Словении, которые будут включать:

1) перенос санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля из пунктов пропуска на границе с Украиной на территорию страны назначения, что обеспечит значительное увеличение экспорта;

2) введение субсидий от Еврокомиссии для компенсации европейским перевозчикам дополнительных логистических затрат на транзитные перевозки и частичной компенсации европейским портам — так называемых портовых расходов на украинское зерно.

Украинская зерновая ассоциация — это объединение производителей, переработчиков и крупнейших экспортеров зерна, которые ежегодно экспортируют около 90% украинской зерновой продукции.

Срыв зерновой сделки: что произошло

Как сообщалось, 26 июля состоится заседание Совета Украина-НАТО, который рассмотрит вопрос транспортировки украинского зерна через Черное море.

17 июля в Кремле заявили об остановке действия «зернового соглашения», заключенного при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, которое позволило разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия.

Также Россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Украина предложила Турции и ООН продолжить работу «зернового коридора» без РФ. В Кремле ответили угрозами на возможность возобновления работы соглашения без России.

Россия начала наносить массированные удары по портовой и зерновой инфраструктуре Украины, атакуя Одессу и Николаев. В результате обстрелов разрушениям подверглась и гражданская инфраструктура, есть погибшие мирные жители.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова «рассмотреть возможность» возвращения к «зерновой сделке», если будут выполнены все ее условия.