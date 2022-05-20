Сидите дома без работы. Верховная Рада не разрешила украинским морякам выезжать за границу 20 мая, 16:11 Цей матеріал також доступний українською Верховная Рада не будет рассматривать вопрос об упрощении выезда украинских моряков на работу за границу (Фото:MarineTraffic.com (иллюстративное фото))

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности рассмотрел петицию о разрешении украинским морякам выезжать за границу, которая недавно набрала необходимые 25 тыc. подписей.

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«К сожалению, предложение морского сообщества о предоставлении возможности морякам в условиях действия военного положения выезжать из страны для работы отклонили», — сообщает The Maritime Telegraph.



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Следовательно, ограничения по выезду с моряков в ближайшее время не снимут.

В комитете ВРУ отметили, что вопрос предоставления отдельным категориям граждан права выезда за пределы государства в условиях военного положения должен решаться исключительно ради нужд обеспечения обороны и функционирования экономики Украины, критической инфраструктуры и каждого лица индивидуально.

Среди моряков в мировом судоходстве украинцы составляют 8%. Из-за ограничений на выезд сейчас работы лишены около 35−40 тыс. украинских моряков, уточняет USM.

Как сообщалось, ранее Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к властям с предложением разработать прозрачный механизм краткосрочной отсрочки для выезда за границу в командировку.

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