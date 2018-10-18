Украинским компаниям разрешили добиваться компенсации за потерю активов в Крыму

Федеральный суд Швейцарии постановил, что международный арбитраж в Женеве имеет право разобрать по существу заявления 12 украинских компаний, которые требуют возместить убытки за национализацию их активов в Крыму после оккупации Россией.

Об этом передает агентство РБК.

Отмечается, что компания Укрнафта и 11 других украинских предприятий, часть которых в прошлом была связана с группой Приват Игоря Коломойского, в 2015 году обратились в Постоянную палату Третейского суда в Гааге по поводу национализации их активов в Крыму и Севастополе в результате присоединения полуострова к России.

Заявители ссылались на российско-украинское межправительственное соглашение о взаимной защите инвестиций от 1998 года, которое позволяет украинскому инвестору передать спор с Россией в арбитражный суд по регламенту ООН (ЮНСИТРАЛ). Поскольку Россия отказалась признавать спор, Постоянная палата Третейского суда сама назначила арбитров, а председателем стала арбитр Габриэль Кауфманн-Колер из Женевы.

Этот арбитраж в июне 2017 года вынес промежуточные решения, разрешавшие заслушать требования 12 украинских компаний по существу. Но Россия обжаловала промежуточные решения в швейцарском федеральном суде (по месту арбитража).

Россия настаивала на том, что российско-украинское соглашение защищает инвестиции, осуществленные только на территории другой страны. По их мнению, так как указанные компании инвестировали в то время, когда Крым был частью Украины, - они не подпадают под защиту.

Решение было вынесено в ходе публичного слушания. По данным Swissinfo, решение в пользу украинских компаний было принято большинством голосов.

Теперь женевский арбитраж сможет рассмотреть требования истцов о компенсации по существу. Укрнафта оценивает свои потери в $50,3 млн, а другие 11 компаний — в $47,4 млн (без учета процентов).