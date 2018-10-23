Украинский водочный гигант пошел судом на Укрспирт

Производитель водки Хортица решил судиться с Укрспиртом из-за незаключенного в прошлом году договора на поставку спирта для внутреннего рынка

Украинская дистрибуционная компания (УДК), юрлицо холдинга Global Spirits Евгения Черняка, подала иск в суд на государственное предприятие Укрспирт касательно обязательства заключить договор о поставке спирта на внутренний рынок еще в 2017 году.

Об этом говорится в определении Хозяйственного суда Киевской области, пишет издание liga.net.

УДК заявляет, что Укрспирт - единственный субъект хозяйствования на территории Украины, получивший лицензию на оптовую торговлю спиртом этиловым и, в силу постановления Кабинета Министров Украины от 29.08.2002 №1266, которым утвержден Порядок определения производителей и покупателей спирта и осуществления контроля за его объемом, обязан не позднее 1 октября года, предшествующего плановому, заключить с поставщиками договоры на поставку спирта в следующем году, говорится в материалах дела.

Истец отмечает, что направил ответчику проект договора 29 сентября 2017 года, но ответчик его не подписал и не указал, с какими пунктами проекта договора он не согласен.

Global Spirits – крупный международный алкогольный холдинг, объединяющий ликеро-водочний завод Хортиця и Одесский коньячный завод, Украинская дистрибуционная компания. Портфель холдинга включает водочные, коньячные и винные бренды. Продукция Global Spirits экспортируется в более чем 87 стран мира. Центральный офис находится в Нью-Йорке (США).

Напомним, что 21 ноября 2017 возбуждено производство по указанному иску. В декабре 2017 года в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, на стороне ответчика привлечено Министерство аграрной политики и продовольствия. В апреле текущего года рассмотрение дела прекратили, но УДК подала апелляцию и дело продолжили рассматривать.

В июле 2018 года от Киевского апелляционного хозяйственного суда поступил запрос по возврату материалов дела для направления в Верховный суд, в связи с поступлением жалобы на постановление апелляционной инстанции, принятое по делу. Укрспирт подал кассацию, которую Верховный суд отказался удовлетворить.

Постановлением Хозяйственного суда Киевской области от 27 июля 2018 года производство по делу приостановлено до вступления в законную силу судебным актом Верховного суда Украины по результатам рассмотрения кассационной жалобы ГП Укрспирт на постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 2 июля 2018 года по данному делу.

Дело возвращено в Хозяйственный суд Киевской области 11 октября 2018 года.

Государственное предприятие Укрспирт – крупнейший производитель спирта и спиртосодержащей продукции в Украине. Его общая производственная мощность составляет более 30 млн декалитров в год. Всего в ГП входит 41 производственная площадка.

В 2017 году Укрспирт сократил чистую прибыль в 8 раз, до 12,1 млн грн.