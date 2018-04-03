Украинский транспортный гигант Мрия отправился в первый из четырех коммерческих рейсов

Заказчик и груз пока не сообщаются

Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 Мрия отправился в коммерческий рейс в Лейпциг (Германия).

Об этом сообщило госпредприятие Антонов на своей Facebook-странице.

Как передает 5 канал, Мрия вылетела из аэропорта в Гостомеле в Лейпциг. Там загрузят товар. А далее отправится в Дамам в Саудовской Аравии.

Также отмечается, что в апреле ожидается еще три коммерческих рейса. Заказчик и грузы пока не сообщаются.

Напомним, что в марте крупнейший в мире самолет Мрия совершил удачный пробный полет после ремонта и модернизации. Пилоты убедились, что самолет исправен и готов к работе.

Ан-225 Мрия (кодовое имя НАТО - Cossack) - крупнейший и мощнейший в мире транспортный самолет, созданный киевским КБ имени Антонова. Ан-225 с максимальной снаряженной массой 640 т является самым тяжелым самолетом в мире. Для сравнения, третий по грузоподъемности (после Ан-124) американский военно-транспортный самолет C-5 Galaxy имеет максимальную снаряженную массу 381 т.