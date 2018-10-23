Украинский стартап прошел в крупный европейский акселератор

За 7 лет компания проинвестировала 15 молодых инновационных компаний из Украины

Украинский стартап Zirity прошел в крупный европейский В2В акселератор Startup Wise Guys.

Об этом пишет портал Ain.ua.

Отмечается, что команда пройдет 12-недельную программу в Таллине и сможет претендовать на сумму в €30 тыс. от акселератора и дополнительные €150 тыс. инвестиций.

В компании считают, что подача заявки в Startup Wise Guys дает возможность для выхода на рынок Европы.

"Украинцы уже не раз показывали один из наиболее высоких показателей "выживаемости" по итогам акселерационных программ Startup Wise Guys. В ближайшие 2 года мы планируем инвестировать от €1 до €2 млн в развитие украинских SaaS и Fintech стартапов", — отмечает CEO Startup Wise Guys Кристобал Алонсо.

Акселератор основан в 2012 году в Эстонии. Является одним из крупнейших инвесторов в компании на ранней стадии развития в Северной, Центральной и Восточной Европе. За 7 лет работы, проведя 11 акселерационных программ, Startup Wise Guys инвестировал в более чем 100 стартапов из 39 стран. Показатель survival rate акселератора, который характеризует долю успешных бизнес-проектов – 77%.

Также отмечается, что за свою 7-летнюю историю компания проинвестировала 15 молодых инновационных компаний из Украины. Это составляет почти 15% портфолио акселератора, в которое входят стартапы 39 стран мира.

Среди них: VRnet, Hashtago, CoinyPay, Jetbeep, Sureberry, CallPage и другие.

Ранее сообщалось, что 4 из 48 украинских стартапов прошли в финальный отбор акселератора.

Zirity - веб и мобильное AR-приложение для примерки очков в режиме реального времени. Приложение помогает клиенту подобрать подходящую форму очков и параллельно, на основе собранной информации, создает инструмент для рекомендаций. В отличии от похожих приложений, которые оцифровывают 3D-модели очков, Zirity показывает 2D модели, снижая, таким образом, затраты до минимума.