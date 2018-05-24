Украинский сахарный гигант занял $30 млн у IFC

В рамках финансирования будет закуплена новая сельхозтехника и построены новые мощности для хранения выращенной продукции

Международная финансовая корпорация (МФК, IFC), которая является член группы Всемирного банка, предоставила финансирование крупнейшему производителю сахара в Украине - компании Астарта и производителя свинины - компании Нива Переяславщины на общую сумму $42,5 млн.

Об этом говорится в пресс-релизе финансовой корпорации.

Так, Астарта получит $30 млн кредита, Нива Переяславщины - $12,5 млн.

"Финансирование IFC предоставляется в поддержку 2-летней инвестиционной программы компании, направленной на повышение эффективности и конкурентоспособности путем модернизации сахарных заводов. Это поможет компании (Астарте - ред.) сократить потребление газа, электроэнергии и воды", - говорится в сообщении.

Кроме того, программа призвана увеличению объемов выращивания и торговли зерновыми и масличными культурами Астарты, так как в ее рамках будет закуплена новая сельскохозяйственная техника и построены новые мощности для хранения выращенной продукции.

Агропромхолдинг Астарта - крупнейший производитель сахара в Украине с долей производства около 25%, земельный банк которого составляет 245 тыс. га. Также компания занимается производством молока и переработкой сои.

Компания осуществляет деятельность в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях.

Крупнейшими акционерами Астарты является бизнесмен Виктор Иванчик и международная финансовая группа Fairfax Financial Holdings Limited, акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже.

"Агробизнес является приоритетной отраслью для IFC во всем мире, и Украина очень важна для нашей стратегии в секторе, - отметила главный операционный директор IFC Стефани фон Фридебург.

Кроме того, долгосрочное финансирование Нивы Переяславщины поможет реализовать инвестиционную программу компании, которой предусмотрено строительство нового мясоперерабатывающего комбината, который будет соответствовать стандартам Евросоюза в сфере безопасности пищевой продукции.

Нива Переяславщины - совместное украинское-британское предприятие, которое с 2006 года занимается свиноводством. Производственные мощности компании составляют около 200 тыс. товарных свиней в год. Компании принадлежат комбикормовый завод, убойный цех и мясокомбинат, выпускающий продукцию под ТМ Пятачок.