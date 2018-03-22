Украинский сахарный гигант стал менее прибыльным

Крупнейший производитель сахара - агропромхолдинг Астарта по итогам 2017 года сократил чистую прибыль на 25,2% в сравнении с 2016 годом - до €61,8 млн.

Об этом свидетельствуют данные годового отчета компании, передает Интерфакс-Украина.

Так, EBITDA Астарты сократилась на 21% – до €120,2 млн, тогда как консолидированная выручка возросла на 24,3% – до €458,6 млн.

В компании объяснили такие показатели ухудшением рыночной конъюнктуры в сахаре и увеличение издержек из-за инфляции цен на сырье.

Согласно отчету, в гривне чистая прибыль также сократилась на 25,2% – до 1,8 млрд грн при росте выручки на 31,8% – до 13,7 млрд грн.

Чистый долг компании в 2017 году сократился на 10,7% – до €130,3 млн.

Отметим, что по итогам сезона сахароварения 2017/2018 агропромхолдинг уменьшил объемы сахара на 8% (42 тыс. т) в сравнении с предыдущим сезоном - до 463 тыс. т.

Агропромхолдинг Астарта - крупнейший производитель сахара в Украине с долей производства около 25%, земельный банк которого составляет 245 тыс. га. Также компания занимается производством молока и переработкой сои.

Компания осуществляет деятельность в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях.

Крупнейшими акционерами Астарты являются бизнесмен Виктор Иванчик и международная финансовая группа Fairfax Financial Holdings Limited, акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже.