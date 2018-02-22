Украинский рынок в 2017 году покинули 14 банков

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За год чистые активы банков выросли на 6,4%
Фото: fdlx.com

За год чистые активы банков выросли на 6,4%

В 2017 году с рынка ушло 14 банков, на которые на начало года приходилось 1,7% чистых активов всей банковской системы Украины.

Об этом говорится в квартальном отчете Обзор банковского сектора Национального банка.

В отчете отмечается, что доля государственных финучреждений в чистых активах выросла на 3,6 п.п. до 54,9%. Доля банков с частным капиталом выросла благодаря активному кредитованию и покупке нескольких банков у иностранных владельцев.

Кроме того, уровень концентрации умеренно вырос: на 20 крупнейших финучреждений приходится 90,7% чистых активов системы.

Отмечается, что за год чистые активы банков выросли на 6,4%. Наибольшие темпы роста активов наблюдались в IV квартале (+ 4,3%). В результате докапитализации госбанков портфель ОВГЗ по системе увеличился на 107 млрд грн. При этом, объемы межбанковских кредитов и средств в НБУ снизились на 27 млрд грн. Чистые кредиты, скорректированные на резервы, практически не изменились по фиксированному курсу.

Портфель валютных кредитов заметно уменьшился вследствие списаний и реструктуризаций, но рост гривневого кредитования компенсировал это сокращение.

Напомним, что 2017 год банковский сектор Украины завершил с убытком 24,4 млрд грн. Убыток преимущественно сформировали Приватбанк и два банка с российским капиталом.

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