Украинский производитель шоколада будет судиться с РФ из-за логотипа

Владелец Львівської майстерні шоколаду Андрей Худо намерен подать в суд на Московскую шоколадную фабрику за плагиат логотипа компании.

Об этом сообщает Liga.net.

Бизнесмен разместил на своей странице в Facebook пост о том, что российский конкурент скопировал логотип Львівської майстерні шоколаду и использует его на своем сайте.

По словам Худо, подавать в суд на конкурентов он намерен точно не в России.

"Надо изучить вопрос подробнее. Там точно нет. Стоит судиться там, где действует международное право, и решения можно воплотить в жизнь. Интеллектуальная собственность у нас запатентована", - сообщил он.

Напомним, тем временем в Украине идет разбирательство между двумя другими кондитерами - кондитерской корпорацией Roshen, Киевхлебом и Киевским БКК за право выпуска последними Киевского торта и торта Золотой Ключик.