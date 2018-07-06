Украинский производитель шоколада будет судиться с РФ из-за логотипа

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Львівська майстерня шоколаду будет судиться с РФ

Львівська майстерня шоколаду будет судиться с РФ

Владелец Львівської майстерні шоколаду Андрей Худо намерен подать в суд на Московскую шоколадную фабрику за плагиат логотипа компании.

Об этом сообщает Liga.net.

Бизнесмен разместил на своей странице в Facebook пост о том, что российский конкурент скопировал логотип Львівської майстерні шоколаду и использует его на своем сайте.

По словам Худо, подавать в суд на конкурентов он намерен точно не в России.

"Надо изучить вопрос подробнее. Там точно нет. Стоит судиться там, где действует международное право, и решения можно воплотить в жизнь. Интеллектуальная собственность у нас запатентована", - сообщил он.

 

Напомним, тем временем в Украине идет разбирательство между двумя другими кондитерами - кондитерской корпорацией Roshen, Киевхлебом и Киевским БКК за право выпуска последними Киевского торта и торта Золотой Ключик.

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