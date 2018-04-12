Украинский производитель сельхозтехники вышел на рынок Хорватии

Украинский производитель почвообрабатывающей сельхозтехники под брентом Лозовские машины – группа УПЭК – заключила дилерское соглашение на поставку техники в Хорватию.

Об этом говорится в сообщении компании, передает Интерфакс-Украина.

Соглашение заключено с дистрибьюторской хорватской компанией PMT d.o.o.

Как отмечают в компании, помимо приобретения техники, хорватская компания планирует провести ряд демонстраций продукции непосредственно в поле.

В компании отметили, что соглашение удалось подписать в рамках участия в сельскохозяйственной выставке Bjelovar Fair (проходила в начале апреля в хорватском городе Бьеловар). При этом производитель оказался единственным представителем от Украины. Сельскохозяйственная продукция вызвала интерес со стороны аграриев Хорватии.

Лозовские машины (бренд почвообрабатывающей сельхозтехники, выпускаемой предприятиями индустриальной группы УПЭК, Харьковская область). Сельхозтехника выпускается Лозовским кузнечно-механическим заводом.

В 2018 году Лозовские машины запланировали увеличить долю экспорта в общем объеме продаж до 35-40% (к концу 2017 года - 20%). По предварительным данным, в 2017 году объем продаж компании ожидался на уровне 15-20% по сравнению с 2016 годом, когда они составили 250 млн грн, но окончательные данные пока не обнародовались.