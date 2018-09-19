Украинский производитель сельхозтехники выходит на рынок Канады

Украинский производитель почвообрабатывающей сельхозтехники - Лозовские машины выходит на рынок Канады.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В частности у Лозовских машин появился официальный дистрибьютор, канадская компания Higginson Farm Equipment.

Отмечается, что в ближайшее время стороны подпишут соответствующее соглашение, которое позволит осуществлять прямые поставки техники украинской компании на территорию Канады.

Higginson Farm Equipment сотрудничает с рядом дилеров, которые продают технику конечному покупателю. Кроме того, еще один из крупнейших региональных дилеров из провинции Альберто проявил большой интерес к агрегатам Лозовских машин.

Higginson Farm Equipment основана в 1898 году, за более чем столетнюю историю фирмой управляли представители четырех поколений одной семьи. Компания является поставщиком оборудования, осуществляет оптовые и розничные продажи сельхозтехники и запчастей на территории Канады, а также выполняет сервисное обслуживание, оказывает услуги по монтажу и наладке оборудования.

Как рассказал вице-президент по маркетингу и продажам Роман Гиршфельд, после начала действия Соглашения о зоне свободной торговли ввозные пошлины на украинскую технику отменены, а процесс экспорта – значительно упрощен.

По его словам, это дает украинским производителям значительное конкурентное преимущество на рынке североамериканского континента.

Гиршфельд отметил, что компания также планирует выйти на рынок США.

Лозовские машины (бренд почвообрабатывающей сельхозтехники, выпускаемой предприятиями индустриальной группы УПЭК, Харьковская область). Сельхозтехника выпускается Лозовским кузнечно-механическим заводом.

В 2018 году Лозовские машины запланировали увеличить долю экспорта в общем объеме продаж до 35-40% (к концу 2017 года - 20%). По предварительным данным, в 2017 году объем продаж компании ожидался на уровне 15-20% в сравнении с 2016 годом, когда они составили 250 млн грн, но окончательные данные пока не обнародовались.