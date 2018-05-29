Украинский производитель конструкторов начнет продажи в магазинах Disney

Disney сам обратился к украинской Ugears с предложением о сотрудничестве

Украинская компания Ugears менее чем через полгода поставит первую партию своих деревянных конструкторов компании Disney.

Об этом в интервью delo.ua рассказал сооснователь компании Геннадий Шестак.

Конструкторы Ugears будут продаваться в 700 фирменных магазинах Disney уже в ноябре 2018 года.

"Мы разработали для Disney пять моделей (четыре уже утвердили с Disney. — Ред.). Они дали образцы, а мы разработали механику моделей", — рассказал Шестак.

По его словам, Disney сам обратился к украинской компании с предложением о сотрудничестве. Переговоры длились восемь месяцев, а Ugears пришлось пройти жесткий аудит.

"Проверяли все — финансовую отчетность компании, рабочие места, проводили интервью с сотрудниками без присутствия линейных руководителей. Необходимо было соответствовать что-то около 400 требованиям для прохождения аудита. И мы его прошли без единого замечания. Аудиторы сами, мягко говоря, удивились", — отметил сооснователь компании.

Он при этом подчеркнул, что Ugears — это первая компания, чей бренд за последние 22 года Disney согласился оставить на упаковке рядом со своим.

"Мы даже пожертвовали частью прибыли. Для узнаваемости нашего продукта и нашей страны это очень важно", — уточнил Геннадий Шестак.