Украинский патентный бот вышел на новые рынки

Украинский интернет-сервис PatentBot запустил регистрацию торговых марок (ТМ) в Европейском Союзе.

Об этом говорится на официальной страничке бота в Facebook.

Стоимость регистрации ТМ в 28 странах ЕС – €249 без учета официальных сборов.

Над выходом в ЕС команда работала около 5 месяцев.

“Мы развиваемся дальше и планируем к концу года запустить регистрацию в Китае”, - цитирует liga.net СЕО PatentBot Наталья Владимирова.

PatentBot был разработан для Facebook Messenger. 28 июля его вывели на украинский рынок. С его помощью можно зарегистрировать торговую марку в течение 10-15 минут. PatentBot уже работает в Украине и в США.

Напомним, что в конце прошлого года PatentBot запустил регистрацию торговых марок в США. А в феврале этого года бот впервые провел успешную регистрацию торговой марки в Украине.