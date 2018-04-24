Украинский национальный лоукостер отложил начало полетов

Авиакомпания SkyUp не сможет начать полеты в апреле, как планировалось изначально. Украинский лоукостер еще не получил сертификат эксплуатанта, без которого он не может выполнять полеты.

Об этом заявил гендиректор авиаперевозчика Евгений Хайнацкий в комментарии avianews.com.

Ориентировочно получить документы SkyUp планирует в первую неделю мая, отметил он.

"Самолеты проходят периодичное техническое обслуживание, и, к сожалению, выход воздушных судов с форм обслуживания задерживается на несколько дней. Следовательно, смещены графики процедур проверок самих самолетов", – сказал Хайнацкий.

SkyUp уже зарегистрировала два самолета Boeing 737-800. Ожидается, что к концу года флот авиакомпании увеличится до четырех самолетов, а в 2022 году - до 12 единиц.

Напомним, что в декабре 2017 года авиакомпания SkyUp объявила о начале чартерных полетов в апреле 2018 года. Внутренние рейсы авиакомпания планировала начать выполнять с мая или июня.

В марте SkyUp и корпорация Boeing подписали контракт на $624 млн на производство пяти самолетов серии Boeing 737 MAX с возможностью последующего дозаказа еще пяти.

Авиакомпания SkyUp (Скайап) была зарегистрирована в июне 2017 года в Киеве. Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, ранее работавший в ряде авиакомпаний, Евгений Хайнацкий.

Учредителем SkyUp выступила компания ACS-Украина Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp.

В первый год работы планируется выполнение международных чартерных рейсов, а также открытие регулярных внутренних и международных рейсов. С середины лета должны состояться первые регулярные рейсы по маршрутам Киев - Одесса и Харьков - Одесса, а также будут открыты продажи на международные рейсы в Барселону и Ларнаку.