Украинский лоукостер задумался об использовании самолетов Антонова

В компании оценят, насколько плодотворным будет сотрудничество с отечественным производителем

Авиакомпания SkyUp изучает возможность привлечение самолетов украинского производства для проведения внутренних перевозок.

Об этом сообщил сооснователь компании Юрий Альба, передает Интерфакс-Украина.

"Мы встречались с главным конструктором Антонова касательно возможности эксплуатации наших отечественных самолетов на внутренних рейсах. Сейчас мы ведем активную переписку с конструкторским бюро, собираем данные, чтобы проанализировать технические и экономические характеристики отечественных самолетов”, - заявил он.

Кроме того, в компании намерены проанализировать материальную базу и учебные центры, которые готовят пилотов для эксплуатации самолетов Антонова.

“В ближайшем времени мы сможем понять, насколько плодотворным будет сотрудничество с отечественным производителем", - отметил Альба.

По его словам, сейчас перевозчик владеет двумя самолетами Boeing, которые компания получила в лизинг. В будущем SkyUp планирует увеличить флот на 10 воздушных судов.

Первая часть предоплаты уже проведена, дальнейшие платежи будут происходить ежегодно согласно графику.

"Предоплата – $4 млн. Она предусматривала контракты на поставки пяти самолетов в 2023 году и пяти самолетов – в 2024 году. Также в эту предоплату вошло подписание контракта по лизингу текущих самолетов, которые перешли от Малазийских авиалиний и которые сейчас выполняют частные рейсы для туроператора", - объяснил Альба.

Авиакомпания SkyUp (Скайап) была зарегистрирована в июне 2017 года в Киеве. Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, ранее работавший в ряде авиакомпаний, Евгений Хайнацкий.

Учредителем SkyUp выступила компания ACS-Украина Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp.

Сейчас флот авиакомпании состоит из среднемагистральных судов типа Боинг 737-800 NG (Neхt Generation) емкостью Y189 мест 2013 года выпуска. Это самый молодой флот среди украинских авиакомпаний - средний возраст воздушных судов составляет 4 года. В 2018 году флот будет увеличен до 5-ти самолетов. Динамика развития предусматривает расширение флота минимум на 3 судна в год на базе бортов Боинг 737-800 и Боинг 737МАХ (новое семейство самолетов, который придет на смену Боинга 737NG). В 2019 году планируется увеличение бортов до 8.

Напомним, что в марте SkyUp и корпорация Boeing подписали контракт на $624 млн на производство пяти самолетов серии Boeing 737 MAX с возможностью последующего дозаказа еще пяти.

16 мая SkyUp получила сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение рейсов.

11 июня, Комиссия Госавиаслужбы удовлетворила все заявки украинского лоукостера на получение прав на полеты по 55 регулярным и чартерным маршрутам.

Также SkyUp объявил о начале продажи билетов на внутренние рейсы. Стоимость билетов на них стартует от 499 грн.