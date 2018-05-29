Украинский лоукостер добавил два международных направления из Украины

Новая украинская лоукост-авиакомпания SkyUp расширила список украинских аэропортов, из которых уже успела выполнить чартерные рейсы.

Об этом сообщает портал ЦТС.

Если в первые дни после начала полетов, они выполнялись из/в аэропорт Киев (Жуляны) из Шарм-эль-Шейха, то с 22 мая география чартерных рейсов расширилась за счет аэропорта Харьков. А 24 мая SkyUp выполнила рейсы в/из Запорожья. Из этих областных центров авиакомпания летала в турецкую Анталью.

Напомним, что пока перевозчик оперирует только одним самолетом Boeing 737-800 с регистрационным номером UR-SQА. Ранее было анонсировано, что второе воздушное судно компании с регистрацией UR-SQB должно приступить к выполнению чартерных рейсов 25 мая.

В середине мая перевозчик обратился в Госавиаслужбу с просьбой выдать назначения на полеты по 55 маршрутам.

Авиакомпания SkyUp (Скайап) была зарегистрирована в июне 2017 года в Киеве. Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, ранее работавший в ряде авиакомпаний, Евгений Хайнацкий.

Учредителем SkyUp выступила компания ACS-Украина Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp.

Сейчас флот авиакомпании состоит из среднемагистральных судов типа Боинг 737-800 NG (Neхt Generation) емкостью Y189 мест 2013 года выпуска. Это самый молодой флот среди украинских авиакомпаний - средний возраст воздушных судов составляет 4 года. В 2018 году флот будет увеличен до 5-ти самолетов. Динамика развития предусматривает расширение флота минимум на 3 судна в год на базе бортов Боинг 737-800 и Боинг 737МАХ (новое семейство самолетов, который придет на смену Боинга 737NG). В 2019 году планируется увеличение бортов до 8.

По информации министерства инфраструктуры, чартерные перевозки в 2018 году будут осуществляться из Киева, Харькова, Львова и Одессы по 16 направлениям – Анталия, Бодрум, Даламан, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Тиват, Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенерифе, Аликанте, Тирана, Римини, Бургас, Варна, Ларнака, Дубай.

Планируется, что первые внутренние украинские регулярные рейсы запустятся в конце июня 2018 года. На первом этапе рейсы запланированы по двум направлениям: Киев – Одесса и Харьков - Одесса.

Международные регулярные рейсы в 2018 году планируются по направлениям Киев - Барселона, Киев – Дубай и Киев - Ларнака.

В 2018 году авиакомпания планирует предоставить услуги около 650 тыс. украинцам. С 2019 года сеть маршрутов будет расширяться вместе с ростом парка самолетов авиакомпании SkуUp.

Напомним, что в декабре 2017 года авиакомпания SkyUp объявила о начале чартерных полетов в апреле 2018 года. В марте SkyUp и корпорация Boeing подписали контракт на $624 млн на производство пяти самолетов серии Boeing 737 MAX с возможностью последующего дозаказа еще пяти.

16 мая SkyUp получила сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение рейсов.