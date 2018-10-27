Украинское креативное агентство стало лучшим в мире по версии международной дизайнерской премии

Украинское креативное агентство Banda.agency получило звание агентства года по версии международной дизайнерской премии Red Dot Award. Об этом сообщается в Твиттере премии.
"Поздравляем всю команду с их заслуженным успехом!" – говорится в сообщении.
Также Banda.agency получила гран-при конкурса за дизайн бренда автозаправок OKKO.
В июне 2018 года Banda.agency получила бронзовую статуэтку Международного фестиваля рекламы Каннские львы в категории Design за брендинг международного песенного конкурса Евровидение-2017.
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