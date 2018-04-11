Украинский инвестфонд купил ТЦ в Польше

Инвестиционный фонд Focus Estate Fund приобрел у DNB Assets Holdco торговый центр (ТЦ) Galeria Eden в Польше.

Об этом сообщили в фонде.

Также отмечается, что инвестиции в реконцепцию составят более €1,5 млрд, реализация проекта займет около года. Общая площадь ТЦ 8,5 тыс. кв. м.

По данным фонда, управляющей компанией объекта стала международная компания JLL.

"Приобретение этого актива соответствует нашим инвестиционным критериям, способствует нашей value-added investment strategy и является ценным дополнением к портфелю фонда, который диверсифицирован в Польше и Чехии в сегменте торговых центров среднего формата. В течение года вместе с нашим партнером по развитию Młyn мы планируем провести частичный редевелопмент здания. Мы намерены использовать современные тенденции в архитектуре ритейл-пространства и изменить формат здания на ритейл-парк. На наш взгляд, это не только увеличит площадь, но и сформирует более зрелый продукт ритейл-парка для клиентов и повысит его доходность", - прокомментировал партнер Focus Estate Fund Максим Школьник.

По данным Focus Estate Fund, объект расположен в составе большого торгового кластера в населенном пункте непосредственно на границе с Германией, рядом с немецким городом Герлиц - крупным культурным и промышленным центром страны.

Якорными арендаторами торгового центра являются Jysk, Komfort, Abra Meble, Pepco, Takko Fashion.

Focus Estate Fund (Никосия, Кипр) — инвестиционный фонд недвижимости со штаб-квартирой в Киеве, фокусирующийся на непремиальных объектах торговой недвижимости в странах Центральной и Восточной Европы.

Напомним, в октябре-2017, Focus Estate Fund приобрел ритейл-парк Most Retail Park общей площадью 6,5 тыс. кв. м. В 2016 году фонд приобрел Centro Ostrava Retail Park в Чехии и Galeria Sandomierz в Польше.

Кроме того, ранее компания заявляла о планах в течение двух-трех лет инвестировать около €50 млн в развитие проектов торговой коммерческой недвижимости среднего формата в странах Восточной Европы.