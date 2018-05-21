Украинский государственный производитель топлива встал на ремонт

Плановый ремонт не повлияет на отгрузку уже законтрактованной продукции

Шебелинский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) государственной газодобывающей компании Укргаздобыча с 20 по 30 мая остановлен на плановый ремонт.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В компании заверили, что плановые работы завершатся в срок, а на остановке ГПЗ созданы необходимые запасы продукции.

По словам директора по коммерческим вопросам Укргаздобычи Сергея Федоренко, плановый ремонт не повлияет на отгрузку уже законтрактованной продукции, а также тех товаров, которые компания реализует на еженедельных спотовых и ежемесячных долгосрочных торгах.

Отметим, что Шебелинский ГПЗ последний раз останавливался на плановый ремонт в конце октября - начале ноября 2017 года. Этот ремонт был самым масштабным за последние 10 лет.

Шебелинский ГПЗ принадлежит Укргаздобыче. Он расположен в Харьковской области и является одним из двух работающих в Украине НПЗ. В 2016 году завод перешел на выпуск бензинов и дизтоплива стандарта Евро-5. В 2015 году объем переработки сырья на заводе составляет 461 тыс. т, в 2016 - 515 тыс. т, в 2017 - оценочно 494 тыс. т. Продукция завода с 2016 года реализуется на бирже в режиме электронных аукционов, также практикуются торги в режиме дифференциалов с оформлением терм-контрактов.