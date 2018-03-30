Украинский государственный агрогигант нашел новый зарубежный рынок

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) предварительно договорилась с катарской компанией Hassad Food об экспортных поставках украинских комбикормо в Катар по индивидуальным рецептам заказчика.

Об этом сообщила пресс-служба украинской госкомпании.

Такая договоренность достигнута между руководством ГПЗКУ и одной из крупнейших компаний агропромышленного комплекса Катара Hassad Food Hassad Food в ходе переговоров на Международной сельскохозяйственной выставке Qatar International Agricultural Exhibition-2018 в Дохе на прошлой неделе.

"Рынок Катара для ГПЗКУ - это возможность повышения спроса на высококачественную продукцию корпорации, расширение географии экспорта как зерновых культур, так и готовой продукции", - говорится в сообщении.

Кроме того, правительством государства Катар была обнаружена изрядная заинтересованность в импорте украинских зерновых, в частности ячменя и кукурузы. С этой целью следующим шагом в реализации главного стратегического направления деятельности госкорпорации - экспорта зерновых, станет начало процедуры аккредитации для участия в государственном тендере на поставку зерновых культур к государству Катар.

В мае ожидается визит представителя катарской Hassad Food в Украину для более детального обсуждения условий экспортных поставок и формирования коммерческих предложений.

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины создана правительством Украины в августе 2010 года. 100% выпущенных акций ГПЗКУ находятся в государственной собственности. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерновых. В том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.