Украинский фармгигант нацелился на завод в Европе

Компания Фармак рассматривает возможность приобретения в Европе фармацевтической компании.

Об этом сообщил и.о. исполнительного директора предприятия Владимир Костюк, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы ищем компанию, которую можно приобрести", - сказал он.

По словам Костюка, речь идет о приобретении производственной либо владеющей продуктовым портфелем компании в Европе.

"Польша была первым шагом, теперь смотрим Венгрию, Хорватию. Есть определенный целевой профайл, мы под него пытаемся смотреть компании-кандидаты", - сказал он.

При этом Костюк отметил, что Фармак не устанавливает сроков приобретения компании и взвешенно подходит к цене такого актива.

"Мы не спешим, мы хотим найти ту компанию, которая более всего отвечает нашим планам", - сказал он.

Фармак входит в тройку крупнейших предприятий фармотрасли Украины. Экспортирует продукцию в 20 стран мира, в портфеле компании 220 продуктов. Ежегодно компания выводит на рынок до 20 новых препаратов. Бенефициаром компании является глава Наблюдательного совета Филя Жебровская

По итогам 2017 года Фармак увеличил чистую прибыль на 22% в сравнении с 2016 годом – до 839 млн грн. Продажи компании выросли на 19%, объем экспорта в общих продажах возрос на 23%, его доля в них составила 25,1%.