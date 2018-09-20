Украинский электрогигант покупал "виртуальный" уголь

Крупное предприятие тепловой генерации, которое обеспечивает электроэнергией всю Центральную Украину и часть Восточной течение 2016-2017 годов осуществляло покупку "виртуального" угля.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса крупных налогоплательщиков.

Отмечается, что закупка угля различных марок осуществлялась у предприятий, которые фактически не ведут добычу, а формируют налоговый кредит через ряд фиктивных фирм. Из-за данной схемы государственный бюджет Украины потерял около 51 млн грн.

"В данную схему вовлечены пять контрагентов, которые состоят на учете в разных регионах Украины, но имеют общий признак фиктивности. Эти фирмы не отчитываются, не находятся по местонахождению и имеют уголовную налоговую историю", – говорится в сообщении.

Указанные операции с такого рода контрагентами нереальны и не подтверждают истинного источника первичного происхождения угля, заключили в ведомстве.