Украинский электрогигант покупал "виртуальный" уголь

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Гигант электроэнергетики закупил несуществующего угля на 51 млн грн
Фото: Pixabay

Гигант электроэнергетики закупил несуществующего угля на 51 млн грн

Крупное предприятие тепловой генерации, которое обеспечивает электроэнергией всю Центральную Украину и часть Восточной течение 2016-2017 годов осуществляло покупку "виртуального" угля.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса крупных налогоплательщиков.

Отмечается, что закупка угля различных марок осуществлялась у предприятий, которые фактически не ведут добычу, а формируют налоговый кредит через ряд фиктивных фирм. Из-за данной схемы государственный бюджет Украины потерял около 51 млн грн.

"В данную схему вовлечены пять контрагентов, которые состоят на учете в разных регионах Украины, но имеют общий признак фиктивности. Эти фирмы не отчитываются, не находятся по местонахождению и имеют уголовную налоговую историю", – говорится в сообщении.

Указанные операции с такого рода контрагентами нереальны и не подтверждают истинного источника первичного происхождения угля, заключили в ведомстве.

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