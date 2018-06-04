Украинский бизнес увеличил покупки новых автомобилей

В мае 2018 года продажи новых коммерческих автомобилей в Украине увеличились на 12%, до 1 072 единиц в сравнении с маем 2017 года. В целом с начала года рынок новых коммерческих автомобилей увеличился почти на 22% - до 5 132 единиц.

Об этом сообщила профильная ассоциация Укравтопром.

Пятую часть майского рынка этого вида автотранспортной техники составили машины марки Renault, которых было зарегистрировано 219 штук. Свой показатель годичной давности Renault улучшила на 29%.

За участие в следующих строчках ТОП-5 мая была отмечена жесткая конкуренция, с минимальной разницей в результатах.

Так, вторым по популярности в мае стал Volkswagen. Автомобили этой немецкой марки получили 101 регистрационный номер, что на 74% больше, чем в мае прошлого года.

А третья строчка досталась Fiat, который закончил месяц с показателем 100 реализованных автомобилей (+14% к маю 2017 года).

На четвертом месте оказался белорусский МАЗ, 98 новых автомобилей которого пополнили украинский автопарк. При этом майские регистрации МАЗа увеличились на 63%.

Замыкает лидерскую пятерку с ростом в 64% Ford, в активе которого 97 реализованных и зарегистрированных автомобилей.

Напомним, что в апреле этого года продажи новых коммерческих автомобилей в Украине выросли на 30%, до 1187 единиц в сравнении с аналогичным месяцем 2017 года.