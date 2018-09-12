Украинский бизнес стал платить больше "зарплатных" налогов

Это связано с ростом минимальной зарплаты в Украине

В течение января-августа текущего года поступления единого взноса (ЕСВ) на общеобязательное государственное социальное страхование составили 145,1 млрд грн, что на 31,1 млрд грн, или на 27,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы (ГФС).

Это связано с ростом минимальной заработной платы и привлечением к уплате единого взноса некоторых категорий лиц - предпринимателей на общей системе налогообложения, не получают дохода, члены фермерских хозяйств.

Количество плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на 1 августа этого года составляет 4,3 млн. Это на 144,6 тыс. плательщиков больше, чем их было в начале 2018 года.

Всего фонд оплаты труда, на который начисляется единый взнос за январь-июль 2018 года, составил 562,2 млрд грн, что на 113,1 млрд грн, или на 25,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Отметим, что за январь-август этого года крупный бизнес увеличил уплату ЕСВ на треть - до 32,6 млрд грн.

Напомним, что в 2017 году поступления от ЕСВ составляли 180,8 млрд грн, увеличившись за год на 49 млрд грн.