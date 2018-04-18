Украинский билетный сервис выкупил своего конкурента и стал крупнейшим в стране

Сервис по продаже и бронированию билетов на различные мероприятия Concert.ua купил одесского оператора Kassir24.

Об этом сообщили в компании, передает агентство Интерфакс-Украина.

Сервис Concert.ua – платформа автоматизированного управления продажами для организаторов, основан в 2012 году. Согласно размещенной на веб-сайте сервиса публичной оферте, он представляет созданное в 2005 году и принадлежащее Д. Феликсову частное предприятие В Тикет, а также физлицо-предприниматель Евгений Лысенко.

В то же время в декабре 2017 года Лысенко создал компанию Концерт ЮА с уставным капиталом 100 грн, которую возглавил Феликсов.

"По условиям сделки Concert.ua приобрел материальные и нематериальные активы одесского билетного оператора: торговую марку Kassir24, домены, основные средства, монобрендовые кассы и контракты с партнерскими кассами", – говорится в сообщении.

Сделка состоялась 13 апреля 2018 года, а переговоры о покупке Kassir24 велись еще с 2017 года. В мае произойдет перевод ассортимента событий kassir24.com.ua на платформу Concert.ua.

Ожидаемая совокупная доля Concert.ua одесского рынка билетов на мероприятия после сделки составит 38%, что, как утверждает сервис, делает его крупнейшим билетным оператором Украины.

Согласно данным Concert.ua, на сегодняшний день до 64% продаж билетов на концерты и спектакли в Одессе происходит через кассы, тогда как сервис планирует изменить это соотношение в пользу электронных билетов.

Concert.ua в Одессе возглавит Эдуард Чухирь, экс-директор Kassir24.