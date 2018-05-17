Украинский банк подал миллионный иск против НБУ

Банк Конкорд подал иск к Национальному банку Украины (НБУ) с требованием отменить штраф за нарушение правил финмониторинга на 1,5 млн грн, который был наложен в марте.

Соответствующий иск зарегистрирован Днепропетровским окружным админсудом 14 мая, передает finclub.

Кроме того, Конкорд требует взыскать с Нацбанка уплаченные 1,5 млн грн.

Также отмечается, что не первый иск банка Конкорд к НБУ по поводу отмены штрафа. 3 мая финучреждение уже подавало иск к НБУ в тот же суд. 8 мая Днепропетровский окружной админсуд передал дело в Окружной админсуд Киев исходя из правил подсудности.

Банк Конкорд зарегистрирован в 2006 году. По данным НБУ, на 1 января 2018 года крупнейшими акционерами банка являлись Елена Соседка (56,2% акций), Юлия Соседка (43,7%), а также Татьяна Маломуж (0,003%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру общих активов (671,6 млн грн) банк Конкорд занимал 66-е место среди 84 действовавших банков. в стране