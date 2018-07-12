Украинский агросектор нуждается в новых рынках, – владелец Астарты

По словам Иванчика, Украина должна развивать украинское производство и выходить на внешние рынки

Украинский агросектор не дефицитный, а профицитный, поэтому необходимо осваивать новые рынки и расширять экспорт продукции.

Об этом в интервью НВ рассказал Виктор Иванчик, владелец крупнейшего в Украине производителя сахара – агропромхолдинга Астарта.

“Никто не ждет нашей продукции. Страны-мировые производители борются за то, чтобы заполнить свободные ниши своими товарами. Это такой здоровый протекционизм, который, как мы видим, процветает на самых высоких уровнях”, – заявил он.

По словам Иванчика, Украина должна развивать украинское производство и выходить на внешние рынки.

“Но еще важнее вопрос сотрудничества бизнеса и власти: мы должны быть партнерами в достижении успехов в глобальной конкуренции украинского сельского хозяйства и других отраслей. Пока же мы видим, что единомыслия в этом вопросе, увы, нет”, – отметил Иванчик.

Агропромхолдинг Астарта - крупнейший производитель сахара в Украине с долей производства около 25%, земельный банк которого составляет 245 тыс. га. Также компания занимается производством молока и переработкой сои.

Компания осуществляет деятельность в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях.

Крупнейшими акционерами Астарты являются бизнесмен Виктор Иванчик и международная финансовая группа Fairfax Financial Holdings Limited, акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже.

Читайте интервью с Виктором Иванчиком в свежем номере журнала Новое Время – №25 от 12 июля 2018 года.