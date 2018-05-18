Украинский агрогигант запустит крахмальный завод

Агрохолдинг Мрия в 2019 году планирует запустить крахмальный завод в Тернопольской области мощностью переработки 600 тонн картофеля в сутки и увеличить площади под культурой более чем в три раза.

Об этом сообщил операционный директор агрохолдинга Андрей Григоров, передает агентство Интерфакс-Украина.

"В составе компании есть собственный крахмальный завод. Мы намерены довести площадь под картофелем в следующем году до 2 тыс. га и акцент хотим сделать на крахмальных сортах. В 2019 году планируем запускать этот завод в работу", - сказал он.

По его словам, в этом году Мрия выращивает картофель на 630 га.

"Даже при 2 тыс. га под культурой завод будет недозагружен, поэтому мы рассматриваем на будущее вариант привлечения дополнительного картофеля с рынка. Сейчас этот вопрос на уровне бизнес-модели", - сказал Григоров.

Он уточнил, что предварительно существенных капитальных инвестиций для запуска завода не требуется.

"У нас достаточно современный крахмальный завод. Он построен несколько лет назад, в рабочем состоянии", - сообщил Григоров.

Мрия - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году Иваном Гутой. На сегодня его земельный банк составляет 165 тыс. га. Мощности элеваторов и зернохранилищ агрохолдинга оцениваются в 380 тыс. тонн.

В августе 2014 года агрохолдинг Мрия допустил технический дефолт. В феврале 2015 года контроль над активами компании перешел к кредиторам, которые назначили новым генеральным директором Саймона Чернявского. К концу 2015 года долг перед кредиторами составил $1,1млрд.