Украинский агрогигант задумался о строительстве грузовых морских судов

Также планируется за год построить специализированное морское судно полной грузоподъемностью 10 тыс. т

Один из крупнейших украинских агрохолдингов Нибулон планирует летом 2018 года начать строительство грузовых морских судов.

Об этом сообщил генеральный директор компании Алексей Вадатурский в интервью изданию Порты Украины.

"На нашем судостроительном заводе в марте этого года впервые спустили на воду сухогрузное судно длиной 100 м. А с лета, после завершения реконструкции заводских мощностей, мы получим возможность строить полнокомплектные грузовые морские суда длиной 140 м”, - рассказал он.

Вадатурский отметил, что компания также планирует за год построить на заводе специализированное морское судно полной грузоподъемностью 10 тыс. т в качестве перегрузочной рейдовой станции.

По его словам, судно будет оснащено двумя кранами, которые за сутки смогут переваливать до 20 тыс. т зерна. Срок его сдачи – 1 июля 2019 года.

Ранее Вадатурский заявлял, что компания планирует производить собственные пассажирские суда нового поколения на подводных крыльях и небольшие пассажирские лайнеры.

Также Нибулон с 2017 года начал речные пассажирские перевозки в Херсонской и Николаевской областях.

Нибулон является одним из крупнейших операторов на зерновом рынке страны, созданный в 1991 году. Располагает элеваторными мощностями общей вместимостью около 2 млн т, а также собственным перегрузочным терминалом в Николаеве мощностью 5 млн т.

Компания имеет 11 речных терминалов на Днепре и Южном Буге, флот, насчитывающий 67 единиц и Николаевский судостроительный завод.

Нибулон обрабатывает 83 тыс. га. Компания экспортирует сельхозпродукцию в более чем 60 стран мира. Ежегодный объем экспорта превышает 4,5 млн т.