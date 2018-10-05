Украинский агрогигант поставил новый экспортный рекорд

Один из крупнейших зернотрейдеров Украины - Нибулон за первый квартал 2018/2019 маркетингового года отгрузил на экспорт 1,41 млн тонн сельхозпродукции.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Это крупнейший экспортный показатель за все время деятельности Нибулона в сравнении с аналогичными периодами других годов. Предыдущий максимум составлял 1,39 млн тонн в I квартале 2015/2016.

Больше всего компания отгрузила зерна в августе этого года - более 530 тыс. тонн.

В структуре экспорта среди 7 сельскохозяйственных культур, которые экспортирует Нибулон, доминирует пшеница с долей 47,3% (668,3 тыс.тонн). Доли ячменя и рапса почти одинаковые - около 18% каждой культуры, 16,6% (233,9 тыс. тонн) приходится на кукурузу.

Кроме того, в августе Нибулон поставил рекорд в объемах перегрузки сельхозпродукции флотом (без захода в порты, непосредственно на рейде) - до почти 300 тыс. тонн. Таким образом, около 60% компания перевезла на экспорт исключительно речным транспортом.

Нибулон была создана в 1991 году. Является одним из крупнейших операторов на зерновом рынке Украины. Располагает элеваторные мощности общей вместимостью около 2 млн тонн, а также собственный перегрузочный терминал в Николаеве мощностью 5 млн тонн. Компания имеет 11 речных терминалов на Днепре и Южном Буге, флот, насчитывающий 67 единиц и Николаевский судостроительный завод.

Нибулон обрабатывает 83 тыс. га. Компания экспортирует сельхозпродукцию в более чем 60 стран мира. Ежегодный объем экспорта превышает 4,5 млн тонн.