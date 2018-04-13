Украинские заводы получат $400 млн от контракта с General Electric

Деньги пойдут на украинское производство, на запчасти и оборудование именно для этих тепловозов

Украинские предприятия получат около $400 млн прямых инвестиций от стоимости сделки с General Electric.

Об этом рассказал в директор Офиса содействия инвестициям Кабинета министров Украины Данил Билак в интервью info.uz.ua.

"Очень важно, что почти 40%, то есть до $400 млн прямых инвестиций пойдут на украинское производство, на запчасти и оборудование именно для этих тепловозов и их дальнейшее обслуживание. [...] Важно, что украинское оборудование и запчасти будут использоваться не только на тех тепловозах, которые будут поставлены и произведены здесь. Они станут частью мирового цепи добавленной стоимости самой компании GE, то есть если они уже будут сертифицированы в соответствии со стандартами американской корпорации, то ее сеть во всем мире сможет заказывать запчасти у Украины", - рассказал Билак.

По его словам, в этих инвестициях заинтересованы Крюковский вагоностроительный и Дарницкий вагоноремонтный заводы.

Напомним, Укрзализныця подписала с General Electric соглашение на $1 млрд. Производство дизельных локомотивов стартует в начале 2018 года в США, первые поставки запланированы на осень. Произведенные в Украине делали должны составить не менее 10% от всех комплектующих.

Рамочное соглашение сроком на 15 лет предусматривает, что со временем уровень локализации будет доведен до 40%, объем поставок локомотивов GE к 2034 году достигнет 225.