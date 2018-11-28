Украинские суда почти две недели ожидают прохода через Керченский пролив

На выходе из Азовского моря в канал стоят 7 судов, загрузившихся в Мариупольском порту

Прохода через Керченский пролив ожидают 20 украинских судов, некоторые – более 11 дней.

Об этом Мариупольский морской торговый порт написал на своей Facebook-странице.

Отмечается, что по состоянию на 13:00 27 ноября на входе в Керчь-Еникальский канал досмотра и прохода ожидают 13 судов, направляющихся в Мариупольский порт, некоторые простаивают уже более 11 суток.

При этом на выходе из Азовского моря в канал стоят 7 судов, загрузившихся в Мариупольском порту.

Также в порту отметили, что он продолжает работу в штатном режиме - на 3-4 причалах продолжается сооружение зернового терминала, на загрузке находятся три судна. Они готовятся к отплытию в Испанию и Великобританию.

Напомним, 26 ноября сообщалось, что находящиеся на Азовском море порты Мариуполь и Бердянск работают в штатном режиме, сейчас происходит погрузка/разгрузка находящихся там судов.