Украинские суда почти две недели ожидают прохода через Керченский пролив

Прохода через Керченский пролив ожидают 20 украинских судов, некоторые – более 11 дней.
Об этом Мариупольский морской торговый порт написал на своей Facebook-странице.
Отмечается, что по состоянию на 13:00 27 ноября на входе в Керчь-Еникальский канал досмотра и прохода ожидают 13 судов, направляющихся в Мариупольский порт, некоторые простаивают уже более 11 суток.
При этом на выходе из Азовского моря в канал стоят 7 судов, загрузившихся в Мариупольском порту.
Также в порту отметили, что он продолжает работу в штатном режиме - на 3-4 причалах продолжается сооружение зернового терминала, на загрузке находятся три судна. Они готовятся к отплытию в Испанию и Великобританию.
Напомним, 26 ноября сообщалось, что находящиеся на Азовском море порты Мариуполь и Бердянск работают в штатном режиме, сейчас происходит погрузка/разгрузка находящихся там судов.
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