Идея на миллиарды. Украина поможет союзнику Эрдогана построить первую в стране ГАЭС
Украинские специалисты присоединились к разработке проекта первой ГАЭС в Азербайджане (Фото: НЭК Укрэнерго / Facebook)
Группа украинских специалистов присоединилась к разработке проекта первой в Азербайджане гидроаккумулирующей электростанции мощностью 1000 МВт.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на материалы Азербайджанско-Украинской энергетической ассоциации.
Проект был представлен во время круглого стола «Азербайджан — Украина: новые возможности партнерства в сфере ГАЭС и возобновляемой энергетики», организованного ассоциацией.
Стоимость проекта ГАЭС оценивается в 1,8 млрд долл. Он предусматривает использование Мингячевирского водохранилища как нижнего бассейна и может стать основой для эффективной интеграции солнечной и ветровой генерации в энергосистему страны.
В ассоциации отмечают, что программа строительства ГАЭС в Азербайджане должна вывести двустороннее сотрудничество Киева и Баку на новый стратегический уровень.
Так, в Украине собственными силами возводится несколько ГАЭС с долей поставок отечественного оборудования не менее 70%. Если украинские компании (в частности, государственный холдинг «Украинские энергетические машины») присоединятся к азербайджанскому проекту, то могут получить значительные экспортные контракты.
В марте 2025 года сообщалось о том, что сосед Украины начинает строительство крупнейшего в Европе хранилища энергии.