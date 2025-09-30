Идея на миллиарды. Украина поможет союзнику Эрдогана построить первую в стране ГАЭС

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на материалы Азербайджанско-Украинской энергетической ассоциации.

Проект был представлен во время круглого стола «Азербайджан — Украина: новые возможности партнерства в сфере ГАЭС и возобновляемой энергетики», организованного ассоциацией.

Реклама

Стоимость проекта ГАЭС оценивается в 1,8 млрд долл. Он предусматривает использование Мингячевирского водохранилища как нижнего бассейна и может стать основой для эффективной интеграции солнечной и ветровой генерации в энергосистему страны.

В ассоциации отмечают, что программа строительства ГАЭС в Азербайджане должна вывести двустороннее сотрудничество Киева и Баку на новый стратегический уровень.

Так, в Украине собственными силами возводится несколько ГАЭС с долей поставок отечественного оборудования не менее 70%. Если украинские компании (в частности, государственный холдинг «Украинские энергетические машины») присоединятся к азербайджанскому проекту, то могут получить значительные экспортные контракты.

Ранее сообщалось, что в январе 2025 года стало известно о том, что польская энергетическая группа (PGE) и датская компания Orsted начали строительство морской ветровой электростанции Baltica 2, которая станет одной из крупнейших в мире.

В марте 2025 года сообщалось о том, что сосед Украины начинает строительство крупнейшего в Европе хранилища энергии.