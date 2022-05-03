«Как зарабатывают на войне». Перевалка в портах Дуная подорожала в четыре раза, это шантаж — советник главы МВД 3 мая, 15:42 Цей матеріал також доступний українською Порт Рени (Фото:АМПУ)

Стоимость перевалки грузов в украинских портах на Дунае за последний месяц выросла в три-четыре раза. Это произошло после блокады агрессором украинских морских портов.

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Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в Facebook.

«Ни для кого не секрет, что одна из главных проблем нашей экономики — блокада россиянами морского экспорта. Сейчас, кроме западной границы, у нас остались только дунайские порты, которые могут обеспечивать экспорт. И вот что происходит сейчас в этих портах? Цена перевалки грузов за месяц выросла в четыре (!) раза», — написал он.

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По данным Денисенко, порты Измаил и Рени до февраля 2022 года не пользовались значительным спросом и ставка перевалки составляла около 5/6 $/т, стоимость флота по маршруту в Констанцу (Румыния) 9/10 $/т.

«С началом войны цена на услуги перевалки выросла до 12 $/т, и каждые 5 дней увеличивалась. Сначала цена трансформировалась в евро, затем цена в апреле выросла до 15 евро/т, май уже номинировали по 20 евро/т. Стоимость флота выросла в среднем в три-четыре раза», — отметил Денисенко.

Он также заявил, что государство практически ничего не получает от роста тарифов.

«Сегодня я не буду писать о главных дельцах, которые на этом наживаются, но через несколько дней обязательно будут и фамилии… Я понимаю, насчет заработка. Но увеличение в четыре раза — это уже не рынок, а шантаж», — добавил советник министра МВД.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры решило закрыть морские порты Бердянска, Мариуполя, Скадовска и Херсона до освобождения этих территорий от российской оккупации.

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