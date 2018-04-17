Украинский бизнес стал в 1,6 раза прибыльнее за последний год

Крупные и средние предприятия Украины в 2017 году получили доналоговую прибыль в сумме 153,2 млрд грн. Это в 1,6 раза больше, чем годом ранее, когда этот показатель составлял 94 млрд грн.

Такие данные сообщила Государственная служба статистики.

В 2017 году компании, которые сработали рентабельно, получили 457,3 млрд грн прибыли. Это на 36,2% больше, чем в 2016 году.

Предприятий, которые сработали убыточно, в 2017 году также стало больше - на 25,8%. Их убытки в 2017 году составили 304,1 млрд грн.

По данным Госстата, доля убыточных предприятий в прошлом году в сравнении с 2016 годом увеличилась на 1,6 п.п. – до 25,8%.

Ранее сообщалось, что 100 крупнейших украинских госкомпаний резко увеличили прибыль в 2017 году.