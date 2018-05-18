Украинские компании просрочили государству долги на 56 млрд грн

Причинами такой задолженности в большинстве случаев стали несостоятельность предприятий выполнять свои долговые обязательства

Украинские предприятия задолжали государству более 56 млрд грн кредитов.

Об этом пишет ЭП.

Так, согласно данным государственной казначейской службы, это долги 191 предприятия. Шансы на их возвращение – минимальны.

В свою очередь в Министерстве финансов отметили, что причинами такой задолженности в большинстве случаев стали несостоятельность предприятий выполнять свои долговые обязательства как из причин неэффективности менеджмента и нерентабельности проектов, так и реорганизации самих предприятий, или системных проблем в отрасли.

Крупнейшими должниками являются концерн Украгротехсервис с долгом в размере 10,3 млрд грн, компания Ориана - 5,7 млрд грн, Макеевский металлургический комбинат - 4,46 млрд грн, корпорация Украгропромбиржа - 4,3 млрд грн, компания Биомед - 3,2 млрд грн, ЗАлК - 2,2 млрд грн.