Украинские компании незаконно продавали авиабилеты в оккупированный Крым – СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала незаконную продажу авиабилетов на рейсы во временно аннексированный Россией Крым частными компаниями в Одессе и Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба украинского силового ведомства.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что ряд коммерческих структур нелегально осуществляли реализацию авиабилетов из российских городов в аэропорт Симферополь и обратно на рейсы авиакомпаний России, в том числе внесенных в санкционный список СНБО Украины.

Правоохранители провели следственные действия в офисах коммерсантов.

Во время обысков сотрудники СБУ обнаружили документацию, подтверждающую нелегальную продажу таких авиабилетов и доказательства перечисления денег на счета российских авиакомпаний. Решается вопрос об объявлении о подозрении в совершении преступлений менеджменту коммерческих структур.

Досудебное следствие продолжается.

Напомним, что Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. 16 марта 2014 года оккупационными властями был проведен так называемый "референдум о независимости АР Крым". Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96% принявших в нем участие высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Против РФ были применены экономические санкции.