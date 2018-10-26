Украинские и белорусские компании подписали контракты на $100 млн

Белорусские и украинские компании, предприятия, организации подписали контракты более чем на $100 млн на первом Форуме регионов Беларуси и Украины.
Об этом сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, передает белорусское агентство Белта.
"Общая сумма подписанных контрактов составила $101 млн 545 тыс. Это очень хороший портфель, который удалось сформировать во время форума", - отметил Улахович.
По его словам, новые контракты заключены практически во всех основных отраслях, в том числе в машиностроении, нефтехимии, текстильной промышленности.
"Это целый ряд предприятий, которые уже традиционно работают на украинских рынках, однако есть и новые партнеры, новые контракты и соглашения", - добавил Улахович.
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