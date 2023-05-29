С серпом и металлоискателем. Как отечественные аграрии превратились на саперов и сколько им это стоило 29 мая, 14:08 NV Премиум «Удобрения войны». 29-летний Игорь Драгушинец, агроном Agricom Group, не просто так взял в руки металлоискатель: около 8 тыс. га, которые обрабатывает на Черниговщине его фирма, после оккупации были «загрязнены» остатками боеприпасов (Фото:НВ / Наталья Кравчук)

Плотные сроки работ, острая нехватка специалистов и высокая цена услуг по разминированию побуждают фермеров самостоятельно обследовать поля после боев.



Много неразорвавшихся снарядов, кассет из-под РСЗО Ураган, сбитая тактическая ракета Точка-У — так описывает набор находок на пшеничных полях вблизи села Шестовица на Черниговщине Игорь Драгушинец, 29-летний главный агроном местного кластера компании Agricom Group. С первых дней полномасштабного вторжения сюда, обходя Чернигов с юга, зашли россияне. В 7 км отсюда — печально известное Ягодное, в котором во время оккупации прошлой весной захватчики удерживали в тесном подвале около 400 местных жителей.



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