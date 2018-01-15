Украинские авиакомпании в 2017 году существенно нарастили пассажироперевозки

Объем пассажирских перевозок украинских авиакомпаний в 2017 году вырос на 27,5% в сравнении с 2016 годом - до 10,6 млн человек.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Государственной авиационной службы, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным, международные перевозки выросли на 28,6% - до 9,6 млн человек.

Пассажиропотоки через аэропорты Украины увеличились на 27,6% и составили 16,5 млн человек, в том числе в международном сообщении - на 29,2% - до 14,6 млн человек.

Кроме того, в течении 2017 года украинские авиакомпании нарастили количество коммерческих рейсов на 16% в сравнении с 2016 годом - до 92,2 тыс.

Количество международных рейсов увеличилось на 14,4% - до 77,7 тыс.