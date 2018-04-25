Украинские авиакомпании откроют новые рейсы в Турцию

Украинские авиакомпании начали массово подавать заявки в Государственную авиационную службу для получения права на осуществление рейсов из Украины в Турцию после увеличения квоты на полеты между странами.

Об этом свидетельствуют заявки компаний к Госавиаслужбе.

Крупнейшая украинская авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) планирует увеличить частоту рейсов из Киева в Стамбул с 16 до 21 в неделю, в Анкару - с 7 до 14 рейсов. Также компания планирует запустить новый рейс по маршруту Киев - Стамбул, который будет выполняться семь раз в неделю.

"Дочка" турецкой авиакомпании Atlasjet хочет получить разрешение на полеты из Одессы в Стамбул семь раз в неделю. Отметим, что 24 апреля авиакомпания закрыла все регулярные рейсы из Украины.

Чартерный перевозчик - бывшая компания Дарт, которая вернулась на украинский авиарынок под новым брендом Аланна, подала заявки на осуществление полетов в Анталию из Киева, Одессы, Харькова и Львова.

На маршрут Киев-Измир подали заявки сразу пять украинских компаний. Так, МАУ планирует осуществлять полеты 14 раз в неделю, Аланна - 8, Azur Air Ukraine и Атласджет - 7, Роза Ветров - дважды в неделю.

Авиакомпании также нацелились на получение разрешения летать по направлению Киев-Бордум: Azur и МАУ - 7 рейсов в неделю, Роза Ветров - три рейса.

По маршруту Киев-Даламан заинтересовались Azur и МАУ (по 7 раз в неделю), Роза Ветров (два раза).

Из Львова в Даламан намерена летать Azur - семь раз в неделю, а также Роза Ветров - дважды в неделю.

Госавиаслужба рассмотрит все заявки компаний 27 апреля.

Отметим, что крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines также заявила о планах увеличить частоту рейсов в Украину, передает корреспондент НВ Бизнес.

По словам генерального директора Turkish Airlines Динчер Саиджи, компания приняла необходимые меры после завершения переговоров между Украиной и Турцией об увеличении количества полетов между странами.

"Конечно, мы подаем запрос на увеличенное количество авиарейсов из Одессы и Киева (в Стамбул - ред.)", - подчеркнул он.

Напомним, что Украина и Турция договорились об увеличении в два раза частоты авиарейсов по направлению Стамбул-Одесса - с 14 до 28. Кроме того, страны договорились об авиарейсах из Бодрума, Измира, Даламан и Бурсы в Украину.