В Гданьск через Литву. Украинские аграрии просят у Польши построить широколейную железнодорожную ветку 28 октября, 13:53 Логистический путь даст значительные положительные финансовые и экономические эффекты для Польши и Украины (Фото:Antranias/pixabay.com)

Украинские аграрии обратились к власти Польши с просьбой о прокладке на ее территории ширококолейной железнодорожной линии (с колеей 1520 мм), соединяющей порт польского Гданьска с украинской и литовской железной дорогой для экспорта агропродукции.

Обращение к президенту Польши и Анджею Дуде и ее премьер-министру Матеушу Моравецкому направили украинские аграрные ассоциации: Всеукраинский аграрный совет (ВАР), Аграрный союз Украины, Украинского аграрного бизнеса, Всеукраинская ассоциация общин, Союз птицеводов Украины и Украинская аграрная конфедерация, сообщается на сайте ВАР.

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Согласно обращению, одним из самых больших и ближайших к Украине европейских портов является порт Клайпеды в Литве, который имеет значительные свободные мощности по перевалке. Однако из-за различий в ширине путей между Польшей, Украиной и странами Балтии существует необходимость перегрузки содержимого вагонов на пограничных переходах между странами или перестановки вагонных тележек, что не позволяет полноценно реализовать экспортно-импортный потенциал порта Клайпеды.



В свою очередь использование авто или контейнеров в качестве альтернативы железнодорожным перевозкам плохо подходит для транспортировки массовых погрузочных грузов (уголь, руда, зерновые, металл) на большие расстояния и увеличивает их стоимость до неконкурентного уровня. Кроме того, в случае использования контейнерных терминалов пропускная способность железнодорожной линии будет ограничена их мощностями, что также не позволит полностью использовать потенциал.



Аграрии отмечают, что такой логистический путь даст значительные положительные финансовые и экономические эффекты для Польши и Украины не только из-за увеличения экспортно-импортных мощностей, но и объединения экономического пространства Польши, стран Балтии и Украины.



Такой проект может быть реализован путем реконструкции имеющейся железнодорожной сети и строительства совместного пути или строительства отдельной железнодорожной ветки.



В июне 2022 года вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что вопрос строительства этого ширококолейного железнодорожного пути уже предварительно одобрен польским и украинским правительством.

