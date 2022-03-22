Хлебный дар. Украинский холдинг Баядера отозвал лицензию на производство водки в Беларуси 22 марта, 11:16 Цей матеріал також доступний українською Производитель водки Хлебный дар отозвал лицензию у белорусского завода (Фото:Баядера Групп)

Баядера Групп, один из крупнейших украинских алкогольных холдингов на украинском рынке, 21 марта отозвал лицензию на производство водки под ТМ Хлебный дар в Беларуси.

Об этом говорится в сообщении группы компаний.

Кроме того, Баядера Групп досрочно уплатила 14,3 млн грн налогов в бюджеты всех уровней и передала 5 млн грн для поддержки ВСУ.

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Холдинг еще в 2012 году наладил лицензированное производство водки Хлебный дар на ОАО Климовичский ликеро-водочный завод (г. Климовичи, Беларусь), где было выпущено более 3 млн бутылок этой марки.

Ранее сообщалось, что международный алкогольный холдинг Global Spirits (бренды Хортица, Мороша и Oreanda) 24 февраля отозвал лицензию на производство и дистрибуцию своей продукции на рынке РФ.

1 марта ООО ЛВН Лимитед (бренд Nemiroff) отозвало лицензию на производство в РФ водки под ТМ Nemiroff.

Также сообщалось, что российскую водку начали бойкотировать по всему миру.

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