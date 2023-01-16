«Это была сумасшедшая идея». Группа Текстиль-Контакт открыла первое представительство в Евросоюзе 16 января, 09:58 Александр Соколовский, собственник группы Текстиль-Контакт (Фото:Александр Соколовский / Facebook)

Украинская торгово-производственная группа Текстиль-Контакт открыла первое представительство в Евросоюзе — в Вильнюсе.

Об этом в Facebook сообщил собственник группы Александр Соколовский.

«На днях компания Текстиль-Контакт открыла первое свое представительство в ЕС. Начали с Литвы. Зарегистрировали в Вильнюсе компанию Текстиль-Контакт Литва. Основное направление — В2В-продажи. Но планируем открыть склад с готовой продукцией для мелкооптовых продаж, весной запускаем онлайн-продажи и интернет-магазин», — написал он.

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По словам Соколовского, основное направление — это текстиль, домашний текстиль (производства текстильных и швейных предприятий ТК-Домашний текстиль), готовый декор и шторы (производства новой фабрики ТК-Декор & Factory), швейные нитки ТМ Барва (производства бориспольской фабрики ТК-Фурнитура), а также детский текстиль и трикотажные изделия фабрики Роза и многое другое «нашего собственного производства и наших партнеров».

«Это кстати была сумасшедшая идея моих топ-менеджеров — в военный год открывать представительство наших фабрик в Европе и делом доказать партнерам, что мы ответственно выполняем заказы, выдерживая качество и сроки контрактов», — добавил Соколовский.

Ранее сообщалось, что Текстиль-Контакт открыла в Киеве швейный коворкинг.

Текстиль-Контакт — одна из крупнейших торгово-производственных групп на рынке легкой промышленности Украины, основанная в 1995 году. В настоящее время представляет холдинг, объединяющий разные направления активов: оптовая и розничная торговля, импорт тканей, фурнитуры и домашнего текстиля, производство тканей, ниток, химчистка, а также пошив одежды и спецодежды (в том числе военного обмундирования), медицинских изделий.