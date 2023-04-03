Война изменила планы. Украинская компания построит титановый завод в США 3 апреля, 12:11 Андрей Бродский, президент компании Велта (Фото:Андрей Бродский / Facebook)

Группа компаний Велта, добывающая титансодержащие руды в Кировоградской области, построит завод по выпуску титановых изделий по собственной инновационной технологии в США вместо Украины или ОАЭ.

Такое решение было принято в результате войны, заявил президент Велты Андрей Бродский в Facebook.

Он напомнил, что перед началом полномасштабного вторжения Велта начала строить пилотный завод по производству титановых изделий по собственной технологии.

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«Мы получили в аренду промышленное помещение в Новомосковске Днепропетровской области, начали ремонтно-строительные работы и покупку оборудования. Мы также получили в долгосрочную аренду, рядом с нашим ГОКом, в Новомиргороде Кировоградской области, территорию бывшей шахты, и начали проектирование уже крупного предприятия. Это должен быть новый украинский промышленный гигант. Все остановила война», — рассказал Бродский.

Однако, по его словам, рядом с будущим предприятием прилетели две российские ракеты, над ГОКом ПВО сбили еще одну, и существовала угроза быстрого прорыва фронта.

«Мы приняли решение создавать первое предприятие по переработке титанового сырья за границей Украины. Скажу так: это было вынужденное и не очень легкое решение», — написал Бродский.

Он отметил, что у компании были мощные наработки по строительству предприятия в ОАЭ, но опять же помешала война.

«ОАЭ заняли непонятную позицию по отношению к Украине, там создали свой почти хаб кадыровцы и просто беглецы россияне, и я перестал считать Дубай или Абу-Даби привлекательной гаванью», — объяснил Бродский.

«Поэтому выбор мой и моих партнеров был очевиден — мы хотим строить предприятие в США», — заявил он.

По словам Бродского, в США совсем скоро приступит к работе команда Велты: «Там будут сначала единицы, а потом десятки наших сотрудников».

ООО ПКФ Велта зарегистрировано в апреле 2000 года. Основной деятельностью является добыча и производство концентрата ильменита.

ООО Велта Холдинг принадлежит 100% ООО ПКФ Велта. Конечными бенефициарами являются три физлица: Андрей Бродский (60%), Вадим Москаленко (20%) и Виталий Малахов (20%).